Обнаружено новое вещество для снижения уровня тревожности у людей

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) синтезировали новые молекулы, которые способны связываться с ключевым белком мозга, отвечающим за регуляцию настроения у людей. Это химическое соединение может стать основой для препаратов избирательного действия против тревожных расстройств, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУрГУ.

"Ключевой белок мозга SERT (серотониновый транспортер) отвечает за регуляцию настроения человека. Ученые ЮУрГУ синтезировали молекулы вещества со стойким противотревожным эффектом - селективный анксиолитик. Теоретически данное химическое соединение может стать основой для первых в своем роде препаратов избирательного действия против тревожных расстройств", - сказали в вузе.

Там отметили, что для подтверждения свойств нового вещества сотрудники научно-исследовательской лаборатории системной патологии и перспективных лекарственных средств ЮУрГУ провели двухэтапное исследование на животных моделях.

"На первом этапе мы исследовали влияние веществ на рыбах Danio Rerio. В ходе экспериментов "напряженные" рыбки под действием вещества становились спокойнее и проявляли больше естественного исследовательского поведения. Из нескольких десятков виртуальных молекул через фильтры компьютерного моделирования и испытаний на рыбах вышел один лидер", - отметила старший научный сотрудник лаборатории Мария Комелькова.

По ее словам, новое вещество было отобрано для следующей фазы исследований на млекопитающих. Для этого ученые использовали уникальную линию лабораторных мышей, генетически предрасположенных к состояниям, похожим на человеческую депрессию. Исследования дали однозначный результат: вещество эффективно снимает тревогу, но не влияет на симптомы депрессии.

В вузе отметили, что теперь ученым предстоят детальное изучение фармакокинетики (усвоение, распределение и выведение вещества), исследования на репродуктивную токсичность и долгосрочные эффекты, после чего новое вещество станет доступным для клинических испытаний.