В РФ появились новые разработки для восстановления зрения

Российские разработчики создали технологии, которые позволят слепым и людям с травмами глаз снова видеть. Об этом в интервью ТАСС сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

"Сейчас есть новые разработки, которые позволят слепым и людям с большими травмами глаз начать видеть", - сказала она.

Замглавы Минпромторга пояснила, что технология работает через нейростимуляцию.

"Формируются образы, которые позволяют понять человеку, который не видит, какого рода преграды или объекты перед ним находятся", - уточнила она.

Говоря о других разработках, Приезжева рассказала о впервые проведенной в декабре прошлого года операции по остеоинтеграции.