Не лень, а нейробиология: почему взрослые откладывают дела на потом

Китайские учёные установили, что склонность к хронической прокрастинации во взрослом возрасте связана с особенностями развития мозга в подростковом периоде. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecular Psychiatry, у людей, которые систематически откладывают дела на потом, в юности наблюдались отклонения в развитии прилежащего ядра – области мозга, отвечающей за мотивацию и реакцию на вознаграждение.

Хроническая прокрастинация – не просто вредная привычка или проявление лени. Как показало новое исследование китайских нейробиологов, это состояние имеет биологические корни, формирующиеся ещё в подростковом возрасте. Работа учёных из Китайской академии наук и других научных институтов КНР опубликована в авторитетном журнале Molecular Psychiatry, – сообщает medicalxpress.

Исследователи под руководством Юаньюань Ху и Яньчэн Тан провели уникальное долгосрочное наблюдение: они изучили данные магнитно-резонансной томографии 71 пары близнецов-подростков, а спустя восемь лет оценили у тех же участников уровень склонности к прокрастинации. Такой подход позволил одновременно оценить влияние генетики и выявить структурные особенности мозга, предшествующие формированию привычки откладывать дела.

Учёные обнаружили, что прокрастинация имеет умеренную наследуемость. Однако ключевым открытием стало выявление связи между будущей склонностью к откладыванию дел и особенностями развития прилежащего ядра в подростковом возрасте. Эта подкорковая область мозга играет важную роль в системе вознаграждения, мотивации и принятии решений. У подростков, которые спустя годы стали чаще прокрастинировать, в юности наблюдались отклонения в развитии именно этой зоны.

Авторы исследования подчеркнули, что обнаруженные отклонения в развитии прилежащего ядра имеют общую генетическую основу с прокрастинацией во взрослом возрасте. Кроме того, у склонных к хроническому откладыванию дел участников выявили различия в работе дофаминергических и серотонинергических систем – нейромедиаторных путей, регулирующих настроение, мотивацию и способность получать удовольствие от достижений.

Исследователи также обнаружили связи между прокрастинацией и генами, участвующими в молекулярном транспорте, нейроиммунных реакциях и процессах нейровоспаления в мозге. Эти данные указывают на комплексный характер феномена: прокрастинация, по мнению авторов, не является простым поведенческим дефектом, а представляет собой состояние, связанное с особенностями нейроразвития.

Учёные отмечают важное различие между обычной, эпизодической прокрастинацией – когда человек время от времени откладывает неприятные задачи – и психопатологической формой, которая становится изнуряющей, мешает повседневной жизни и часто сопровождает тревожные расстройства или СДВГ. Именно последнюю форму и изучали исследователи.

Результаты работы открывают перспективы для ранней диагностики склонности к хронической прокрастинации. В будущем подобные нейровизуализационные маркёры могут помочь выявить подростков из группы риска и своевременно предложить им психологическую поддержку.

Исследование проведено учёными из Китайской академии наук при поддержке коллег из других научных институтов КНР. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry в 2025 году.