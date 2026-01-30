Разработана иммунотерапия, очищающая артерии от холестериновых бляшек

Американские и европейские биологи разработали иммунотерапию на базе антител, которая заставляет Т-клетки уничтожать холестериновые бляшки в коронарной артерии. Этот подход для борьбы с атеросклерозом был успешно проверен в опытах на мышах, сообщила пресс-служба медшколы Университета Вашингтона (WUSTL).

"Существующие сегодня лекарства, снижающие уровень холестерина, замедляют развитие атеросклероза, но не уничтожают уже существующие холестериновые бляшки. По этой причине создание иммунотерапии, способной подавлять и воспаления, и уничтожать холестериновые бляшки, несет огромные перспективы для лечения болезней сердца и сосудов", - заявил профессор WUSTL Кори Лэвин, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.

Как отмечают ученые, недавно биологи обнаружили, что важную роль в развитии атеросклероза играют так называемые модулированные гладкие мышечные клетки сосудов (VSMC), мешающие очистке артерий от холестериновых бляшек. Это открытие натолкнуло биологов на мысль, что развитие атеросклероза можно остановить, если "научить" иммунитет атаковать эти патогенные клетки и очень точечным образом уничтожить их.

Руководствуясь этой идеей, биологи собрали образцы здоровых и поврежденных коронарных артерий, извлекли из них 150 тыс. клеток и изучили различия в активности генов и в устройстве их внешней оболочки. Проведенный исследователями анализ указал на то, что отличительной особенностью патогенных VSMC-клеток, присутствующих в окрестностях холестериновых бляшек, является то, что они вырабатывают большие количества белка FAP.

Опираясь на это наблюдение, биологи создали особые антитела, которые соединяются одновременно с Т-клетками, одним из компонентов приобретенного иммунитета, и с VSMC-клетками, вырабатывающими белок FAP. Взаимодействия антител с этими клетками, как предположили профессор Лэвин и его коллеги, должны были привести к уничтожению патогенных мышечных клеток в стенках сосудов и их очистке от холестериновых бляшек.

Для проверки этой гипотезы исследователи ввели созданные ими антитела в организм мышей, генетически предрасположенных к развитию тяжелых форм атеросклероза и питавшихся высококалорийной жирной пищей. Инъекции антител существенным образом уменьшили количество холестериновых бляшек в коронарных артериях грызунов, а также стабилизировали состояние самых поврежденных участков их сосудов. Это дает надежду на то, что схожим образом эти антитела повлияют и на артерии пациентов с атеросклерозом, подытожили ученые.

Об атеросклерозе

Атеросклероз возникает в результате накопления холестерина внутри стенок сосудов, что происходит в результате развития воспалений и мелких повреждений стенок сосудов и проникновения в их поврежденные участки иммунных клеток-макрофагов. Они активно поглощают молекулы холестерина и формируют его отложения внутри сосудов, что приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.