Могут ли крики и смех во сне быть предвестниками деменции

Исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета выяснили, что крики, смех и резкие движения во сне могут быть ранним признаком надвигающихся проблем с когнитивными функциями. О каких проблемах со здоровьем сигнализируют такие проявления, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова.

По его словам, чаще всего подобные симптомы могут возникать при обычном перенапряжении.

Когда человек находится в тревожном состоянии, испытывает сильный острый или хронический стресс, устал на работе. Также крики, смех и резкие движения могут быть при ночных кошмарах. Это самые частые причины подобных симптомов, — отметил врач.

При этом крики, смех и резкие движения во сне не являются предвестниками нарушения работы мозга и деменции, заверил специалист.

Их можно отнести только к очень второстепенным признакам, если есть основные, — уточнил доктор.

Первыми признаками нарушения когнитивных функций, то есть предвестниками деменции, являются снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, рассказал эксперт:

В первую очередь у человека возникает забывчивость, он путается в бытовых вопросах, не может правильно сориентироваться в событиях, которые происходят в настоящем времени. То есть постепенно возникает ухудшение памяти, и это замечают окружающие, родственники, коллеги, или даже сам человек может понимать, что забывчивость стала гораздо сильнее.

В таком случае необходимо пройти диагностику у врача-невролога, а если есть нарушения психических функций, то также у врача-психиатра, посоветовал специалист.

Невролог может назначить МРТ головного мозга, где уже можно более детально определить степень нарушения его работы и их морфологическую структуру, — добавил собеседник «ВМ».

Исследователи из Японии разрабатывают инновационное средство против тревожности и стресса (PA-915). Всего одна доза позволит людям оставаться спокойными в течение двух месяцев.

Предполагается выпускать препарат в виде капель и инъекций, при этом заявлено, что формула не будет вызывать привыкания и побочных эффектов. Пока испытания инновационной инъекции продолжаются, «ВМ» выясняла у эксперта, насколько эффективной она может быть в борьбе с тревогой и депрессией.