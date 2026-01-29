Медики усомнились в пользе принятия аспирина для профилактики рака

Медики из Австралии и США доказали в рамках клинических испытаний, что прием малых доз аспирина не повышает и не понижает вероятность развития рака у пожилых людей, однако при этом растет вероятность их гибели при появлении опухолей в кишечнике. Выводы ученых представлены в статье в научном журнале JAMA Oncology.

«Проведенные нами наблюдения показали, что прием малых доз аспирина на протяжении примерно восьми-девяти лет не оказывал существенного влияния на частоту развития рака среди пациентов в возрасте, однако при этом на 15% вырос риск их гибели в результате развития опухолей. Важно понимать, что прекращение приема аспирина привело к снижению риска, что говорит об отсутствии долгосрочных последствий», — говорится в исследовании.

В последние годы медики активно дискутируют о пользе приема малых доз аспирина пожилыми людьми. Эти диспуты связаны с тем, что часть исследований показывает, что употребление этого лекарства снижает риск развития рака прямой и толстой кишки и некоторых болезней сердца и сосудов. При этом другие наблюдения указывают на то, что аспирин может способствовать гибели людей в возрасте из-за увеличения риска спонтанных внутренних кровоизлияний и инсультов.

Для разрешения этих споров группа австралийских и американских медиков под руководством профессора Гарвардского университета (США) Эндрю Чана провела масштабные клинические испытания, в которых приняло участие 19 тыс. жителей Австралии и США в возрасте от 70 лет и старше. Все они согласились на протяжении семи лет принимать малые дозы аспирина для профилактики рака, причем ни сами добровольцы, ни медики не знали, принимали ли участники эксперимента настоящий аспирин или "пустышку"-плацебо.

За последующие десять лет наблюдений было выявлено почти 3,5 тыс. случаев развития рака и 1,1 тыс. смертей в результате развития опухолей, что дало ученым возможность оценить влияние аспирина на частоту появления всех форм злокачественных новообразований и последствия их развития. Проведенные учеными расчеты показали, что ежедневный прием малых доз аспирина не оказывал статистически значимого влияния на частоту развития всех форм опухолей в целом и рака прямой и толстой кишки в частности.

При этом исследователи обнаружили, что употребление аспирина повышало риск смерти пациентов от опухолей на 15% во время первых семи лет наблюдений, тогда как после прекращения его ежедневного приема этот риск снижался до нормальных значений. Это говорит о том, что малые дозы аспирина в целом не снижают риск развития опухолей и негативно влияют на выживаемость онкобольных, однако при этом прекращение его приема позволяет снизить этот риск, подытожили медики.