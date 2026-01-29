Профессор рассказал о возможностях современной кардиологии

Тема долголетия становится все более актуальной. И это естественно. Какая бы не была жизнь, жить хочется. Правда, без болезней, без мучений. Это возможно? С такого вопроса началась наша беседа с одним из ведущих кардиологов страны, доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, руководителем отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова" Минздрава России Сергеем Терещенко.

Сергей Николаевич! Я обращаюсь к вам не только потому, что вы рулите кардиологией в Чазовском центре с мировой известностью. На мой взгляд, о долголетии уместней говорить не с молодыми, а с теми, кто знает, что такое жизнь и как работает сердце. Да, наше сердце терпеливо. Сколько оно всего переносит! Не случайно, скажем, когда предстоит тяжелая онкологическая операция, хирург, который будет ее проводить, прежде всего определяет, выдержит ли сердце?

Сергей Терещенко: А как иначе? Наше сердце работает без отдыха. Безусловно, если кровь не поступает к другим органам, то человек умрет. И значит, нашему сердцу-насосу, которое размером всего с кулак, надо работать беспрерывно. Даже если происходит какая-то катастрофа. Поясню: вот инфаркт миокарда. При нем выключается часть сердца, и сердце начинает расширяться, чтобы компенсировать свою работу. Повышается нагрузка. И тогда развивается сердечная недостаточность.

Сколько лет вы в кардиологии?

Сергей Терещенко: Более сорока. В свое время закончил Сеченовский медуниверситет. Тогда говорили: институт имени И.М. Сеченова.

Правда, что вашим первым учителем был потрясающий кардиолог профессор Абрам Львович Сыркин?

Сергей Терещенко: Этим всегда гордился и горжусь. Он привил мне любовь к кардиологии. Вы, наверное, знаете, что ведущие ученые, ведущие деятели искусства, такие как Аркадий Райкин, были его пациентами. И мне отрадно, что Абрам Львович до сих пор консультирует, спасает пациентов. Поверьте, он как никто умеет преподавать и учить.

Это мне известно. Более того, один из его учеников, Денис Анатольевич Андреев, который ныне руководит кафедрой кардиологии в Сеченовском университете, нередко консультирует и наших сотрудников. Но вернемся к сердцу.

Сергей Терещенко: Вернемся. Да, все наши органы всегда задействованы в службе спасения. Но особенно сердце. И когда говорят о самых страшных недугах, обязательно называют инфаркт миокарда. В разные времена лечили его по-разному. Тем же покоем.

Могу свидетельствовать. Встречалась с пациентами, которых спасали от инфаркта с помощью оперативного лечения. Потом от этого отказались. Появилось много новых методик, много новых средств. А опасность не исчезает. Какая сегодня смертность от инфаркта миокарда?

Сергей Терещенко: Инфаркт все-таки не столь грозная болезнь, как ранее. Посудите сами. Сейчас летальность от инфаркта миокарда составляет 7-8%, а не так давно она была 35%. Главным способом лечения инфаркта миокарда является стентирование, когда катетером проходят в сердечный сосуд к тромбу. Затем тромб вместе с атеросклеротической бляшкой прижимают к стенке сосуда и туда вставляют стент — металлический сетчатый каркас.

Если требуется больше двух часов для доставки пациента в сосудистый центр, применяется тромботическая терапия, то есть растворение тромба происходит прямо в машине скорой помощи.

Этой техникой владеют сотрудники скорой помощи?

Сергей Терещенко: Да, сотрудники скорой помощи владеют техникой растворения тромбов. А техникой постановки стентов владеют специалисты сосудистых центров. В свое время Вероника Игоревна Скворцова предложила создать сосудистые центры для лечения инсультов, а Евгений Иванович Чазов предложил параллельно создавать сосудистые центры для лечения инфаркта миокарда в России.

То есть ныне спасение от инфаркта выходит за рамки терапии. Нередко необходимо хирургическое вмешательство. Знаю, что ваш сын Андрей продолжает медицинскую династию, он доктор медицинских наук. Но в отличие от вас он не терапевт, а эндоваскулярный хирург. Всегда греют душу династии. В медицине тем более.

Сергей Терещенко: Абсолютно с вами согласен.

Даже если пациент перенес инфаркт миокарда и правильно его лечим, то он живет еще долгие годы.

Что, по-вашему, сокращает жизнь сердца? Наверное, и неправильное питание?

Сергей Терещенко: К сожалению. Например, нынешние продукты питания очень жирные. А это приводит к повышению уровня липидов в крови и нередко — к развитию атеросклероза, который является основой ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Сергей Николаевич, озвучьте основные заболевания сердца?

Сергей Терещенко: Это артериальная гипертония, ишемическая болезнь, аритмии, пороки, наследственные и генетические заболевания. Все чаще выявляется амилоидоз сердца. А основные, конечно, — артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Эти заболевания ведут к развитию сердечной недостаточности. Да, мы можем контролировать цифры артериального давления, успешно лечим инфаркт миокарда и ишемическую болезнь сердца. А вот хроническую сердечную недостаточность мы пока не победили: после постановки диагноза сердечной недостаточности средняя продолжительность жизни составляет всего пять лет.

А настанет время, когда не будет сердечной недостаточности?

Сергей Терещенко: Может быть. Долгое время все попытки достижения таких результатов были не совсем удачными, а главными средствами лечения были только мочегонные, бета-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ. Но за последние десять лет появились еще два новых класса препаратов, которые в совокупности обеспечили прорыв в лечении.

Мы можем говорить о четырехкомпонетной терапии самых эффективных препаратов, о так называемой квадротерапии сердечной недостаточности. Существует несколько вариантов ХСН в зависимости от фракции выброса левого желудочка. Один из них — это сердечная недостаточность с сохраненной способностью сердца сокращаться, но нарушенной способностью расслабляться. В основном это проблема людей пожилых и при ожирении, часто имеющих артериальную гипертонию и сахарный диабет, и вовсе не обязательно переносивших инфаркт миокарда. К сожалению, возможности ее лечения в современном мире ограничены.

А можно ли понять, у кого возникнет сердечная недостаточность, а кому удастся ее избежать? Внешний вид человека говорит о чем-то?

Сергей Терещенко: Очень сложно на это ответить. Хотя диагноз многих заболеваний можно поставить, зайдя в палату. Например, можно увидеть тиреотоксикоз, услышать бронхиальную астму. Сердечную недостаточность тоже можно увидеть: это синюшность губ, кончики пальцев синие, отеки...

Бесспорно, успехи в лечении есть и их немало. Однако сердечной недостаточности не становится меньше?

Сергей Терещенко: Мы не научились предупреждать развитие болезни. К сожалению, в нашей стране каждый год случается 180 тысяч инфарктов миокарда, которые требуют лечения.

Где чаще всего случаются такие инфаркты?

Сергей Терещенко: Везде! Это болезнь цивилизации.

А благодаря искусственному интеллекту таких болезней станет меньше?

Сергей Терещенко: Сомневаюсь. Например, сейчас создаются препараты чтобы предупредить развитие артериальной гипертонии, а это фактор риска ишемической болезни сердца и атеросклероза.

Какое будущее у тех, у кого возникает инфаркт?

Сергей Терещенко: Это пожизненный прием лекарственных препаратов и оперативное лечение. При развитии тяжелой сердечной недостаточности — это установка искусственного левого желудочка.

Почему левый, а не правый желудочек?

Сергей Терещенко: При инфаркте миокарда страдает чаще всего левый желудочек. Это обусловлено анатомией кровоснабжения. Ели не справляется сердце, мы ставим этот насос.

Кто изобрел данный искусственный левый желудочек?

Сергей Терещенко: Это американское изобретение.

Установка левого желудочка — большая операция?

Сергей Терещенко: Большая. Разрезают грудину, ставят специальный насос в сердце.

Сколько живут после этого?

Сергей Терещенко: Опыт только накапливается. Но уже немало данных об увеличении жизни примерно на десять лет.

В каком возрасте проводят эту операцию?

Сергей Терещенко: Ставят его даже детям, они ждут трансплантацию сердца с таким левым желудочком.

Где в нашей стране проводят такие операции детям?

Сергей Терещенко: В Москве это Бакулевский и Шумаковский центры, в Питере — Алмазовский центр. Для взрослых эти операции проводят уже более чем в десяти центрах. Для увеличения продолжительности жизни, а не как своеобразный мост к пересадке сердца. Мы проводим эту операцию пациентам из любых городов России.

Эта операция бесплатно?

Сергей Терещенко: Конечно.

Сколько таких операций уже проведено в вашем центре?

Сергей Терещенко: В нашем центре — тридцать. И поверьте, это очень большой опыт.

На ваш взгляд, уровень современного врача изменился?

Сергей Терещенко: Сегодня, главным образом благодаря созданию сосудистых центров по всей России, значимо повысилась квалификация кардиологов и кардиохирургов.

Сердце пожилого и молодого, чем раньше это разные вещи! Что делать, чтобы сердце не старело?

Сергей Терещенко: Есть ряд заболеваний, которые характерны для пожилого. Да, человек стареет весь, это нормально, но сколько отпущено времени чтобы сердце работало, мы не знаем. Если нет болезней, гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза, то сколько? Никто не знает. Но даже если пациент перенес инфаркт миокарда и правильно его лечим, то человек живет 80-90 лет.

По-вашему, инфаркт миокарда ныне — не приговор?

Сергей Терещенко: Нет, это не приговор. Более того, если вовремя поставлен диагноз, мы можем прервать развитие инфаркта миокарда. Это наша современная медицина.

Искусственный интеллект поможет в борьбе с инфарктом?

Сергей Терещенко: Есть надежда, что поможет вовремя оценить вероятность его развития.

В каком возрасте чаще случается инфаркт миокарда?

Сергей Терещенко: Средний возраст пациентов с инфарктом миокарда в нашей стране около 64 лет. Факторы риска его хорошо известны: курение, повышенный уровень холестерина и артериальная гипертония.

А стресс?

Сергей Терещенко: Стресс — огромный фактор риска.

Огромный — значит мы все инфарктники сейчас или в будущем? Как снимать стресс?

Сергей Терещенко: Сложный вопрос. Стресс — это жизнь, мы не можем себя изолировать от жизни.

Тогда напоследок спрошу, как уходите от стресса вы лично?

Сергей Терещенко: Я работаю, у меня есть хобби. Дача, где есть катер, люблю ходить на катере в верховье Волги. Обязательно для снятия стресса нужна физическая нагрузка.

Когда говорят о физической нагрузке, я привожу в пример Черчилля: он курил сигары, пил армянский коньяк, любил возлежать на диване, а жил долго. Как это объяснить?

Сергей Терещенко: Никто не отменял хорошую генетику. Но самое главное то, что примеров таких очень мало. И не забудьте, что умер Черчилль от инсульта.

Ключевой вопрос

Сергей Николаевич, какие советы вы могли бы дать читателям "Российской газеты" для сохранения здоровья сердца?

Сергей Терещенко: В первую очередь надо обращать внимание на себя. Нужна регулярная диспансеризация, анализ крови на липиды, глюкозу, измерение артериального давления. Очень важно контролировать с помощью статинов уровень холестерина, добиваться целевых значений уровня артериального давления, не игнорировать рекомендации врачей по приему препаратов и по изменению образа жизни.