Стало известно, какая еда повышает риск развития депрессии

Новое исследование выявило, что частое потребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, сладких напитков, готовых блюд и снеков — может негативно сказываться на психическом здоровье и повышать риск клинических психических расстройств. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показывают, что такие пищевые привычки влияют на эмоциональную регуляцию, когнитивные функции и уровень депрессии.

© Телеканал «Наука»

Масштабное исследование

Исследование проводилось в рамках проекта Global Mind Project, в котором приняли участие 400 787 взрослых из 60 стран. Участники проходили онлайн-тест «Коэффициент психического здоровья» (КЗЗ), включавший 47 показателей, отражающих психическое благополучие и признаки расстройств. КЗЗ объединяет позитивные качества и негативные симптомы, оценивая способность человека справляться с трудностями и продуктивно функционировать.

«Мы пытались понять, почему у молодых поколений наблюдается снижение психического здоровья. Хотя мы учитывали влияние смартфонов, социальных связей и воспитания, это не объясняло весь эффект. Мы решили изучить ультрапереработанные продукты как возможный фактор», — объяснила автор исследования Тара К. Тиагараджан из Sapien Lab.

Влияние частого потребления

Участников спрашивали, как часто они едят обработанные, упакованные или быстро приготовленные продукты. Диапазон ответов варьировался от «редко/никогда» до «несколько раз в день».

Анализ с помощью моделей машинного обучения, учитывающих более 100 факторов, показал устойчивую связь: чем чаще человек употреблял ультрапереработанные продукты, тем ниже был его психический показатель. Особенно чувствительными оказались депрессивные симптомы — чувство грусти, тревоги и проблемы с концентрацией. Также отмечались трудности с эмоциональным контролем, например вспышки гнева.

Даже у тех, кто регулярно занимался спортом, но часто ел фастфуд, показатели психического здоровья были хуже, чем у людей с аналогичной физической активностью, но рационом из цельных продуктов. Это указывает, что физическая активность не полностью компенсирует негативное влияние питания на мозг.

Роль социального статуса и возраста

Высокий доход не защищал от влияния ультрапереработанных продуктов. Среди молодых людей 18–34 лет, особенно в англоязычных странах, диета оказалась значимой причиной клинических психических расстройств. У старших возрастных групп негативный эффект проявлялся слабее, вероятно, из-за привычек питания на протяжении жизни.

Моделирование показало, что от 3,4% до 7,8% случаев психических расстройств в популяции могли быть связаны с частым употреблением ультрапереработанных продуктов.

«У людей, которые едят такие продукты ежедневно, вероятность клинического психического расстройства почти в 4 раза выше», — отметил Тиагараджан.

Возможные биологические механизмы

Ультрапереработанные продукты часто содержат нейротоксичные добавки, бедны витаминами и минералами, нарушают микробиом кишечника и могут снижать когнитивные функции. Высокая калорийность таких продуктов вытесняет цельные продукты, необходимые для работы мозга, создавая дефицит питательных веществ, критичных для эмоциональной и когнитивной стабильности.

Авторы считают, что уменьшение потребления таких продуктов может стать эффективной стратегией профилактики депрессии и улучшения общего психического состояния населения.