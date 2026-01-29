Разработан инновационный метод терапии в лечении опухолей

Ученые Университета "Сириус" разработали принципиальной новый подход к борьбе с онкологическими заболеваниями. Он основан на сочетании онколитических вирусов и мРНК-технологий. Эксперименты на мышах показали, что такой тандем позволяет одновременно разрушать опухолевые клетки и активировать иммунную систему, помогая ей эффективнее распознавать и уничтожать рак по сравнению с каждым из них по отдельности. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Biosciences.

Отметим, что до сих пор одной из ключевых проблем онкологии остается способность опухолей "уходить" от иммунного надзора. Дело в том, что раковые клетки нередко создают вокруг себя особую защитную среду, которая подавляет иммунный ответ и снижает эффективность терапии. Поэтому особый интерес представляют подходы, которые не просто воздействуют на опухоль напрямую, но и помогают организму самому включаться в борьбу с болезнью.

В своей работе российские ученые использовали онколитический вирус — модифицированный вирус, способный избирательно разрушать опухолевые клетки. А чтобы усилить иммунный ответ, применили мРНК-технологию — тот же принцип, который используется в некоторых современных вакцинах. В данном случае мРНК доставляет в клетки так называемые иммуноадъюванты, которые стимулируют иммунные клетки. Эти молекулы помогают привлечь иммунные клетки к опухоли и активировать их против раковых клеток.

«Использование сразу двух платформ — вирусной и мРНК — усиливает эффективность терапии за счет более точной и мощной активации иммунной системы, — поясняет один из авторов разработки Екатерина Минская. — Следующий шаг — подтверждение безопасности и эффективности в клинических исследованиях, а также проверка, насколько универсален этот метод для разных типов опухолей».

Ожидается, что развитие комбинированных подходов, объединяющих вирусные и мРНК-технологии, в перспективе позволит повысить эффективность лечения онкологических заболеваний и приблизить создание более точной и персонализированной иммунотерапии.