Назван лучший вид упражнений для сжигания жира у пожилых людей

Такие нагрузки являются наиболее эффективным способом для пожилых людей уменьшить жировую массу тела, сохранив при этом драгоценную мышечную ткань. Учёные из Университета Саншайн-Кост в Австралии заявили, что речь идёт о высокоинтенсивных интервальных тренировках (HIIT).

В ходе шестимесячного эксперимента более 120 здоровых людей, средний возраст которых составлял 72 года, трижды в неделю занимались физическими упражнениями разной интенсивности. Анализ показал, что все виды тренировок (низкой, средней и высокой интенсивности) помогали снижать количество жира. Однако ключевое различие заключалось во влиянии на мышцы: только HIIT позволял избежать потери мышечной массы, которая часто сопровождает процесс похудения в старшем возрасте.

Результаты работы опубликованы в журнале Maturitas.