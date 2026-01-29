Ученые спрогнозировали рост заболеваемости деменцией к 2050 году

К 2050 году число людей с деменцией в Европе вырастет почти на две трети (64%). Об этом говорится в новом докладе Европейской организации исследования болезни Альцгеймера (Alzheimer Europe).

Согласно оценкам экспертов, уже в 2025 году деменцией будут страдать более 9 млн человек в 27 странах Евросоюза и свыше 12 млн — если учитывать европейские страны за пределами ЕС. По словам ученых, к 2050 году эти показатели увеличатся до 14,3 млн и почти 19,9 млн человек соответственно. Таким образом, число пациентов с деменцией вырастет на 58% в странах ЕС-27 и на 64% — в Европе в целом.

Доклад основан на обновленных демографических данных и продолжает анализ, представленный ранее в «Ежегоднике по деменции в Европе» за 2019 год. В целом общее количество людей с деменцией в ЕС в прогнозах на 2025 и 2050 годы оказалось сопоставимым с предыдущими оценками.

Однако исследователи отметили важные изменения в структуре заболеваемости: среди мужчин показатели распространенности деменции оказались выше во всех возрастных группах старше 70 лет, особенно в возрасте 70-74 года. У женщин показатели оказались более неоднозначными.

В Alzheimer Europe подчеркивают, что ожидаемый рост числа пациентов подтверждает необходимость срочных мер. Речь идет о развитии систем здравоохранения и социальной поддержки, способных обеспечить помощь людям с деменцией на всех этапах — от диагностики до ухода в конце жизни.

Ученые напомнили, что деменция — это синдром, при котором постепенно ухудшаются память, мышление, способность ясно выражаться и ориентироваться в пространстве. Деменция не является закономерным процессом старения: сейчас основной причиной заболевания считают органическое поражение головного мозга в результате травмы, заболевания или накопления токсичных белков.

Ранее была выявлена неожиданная опасность лишнего веса для мозга.