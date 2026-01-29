Создана лекарственная форма, позволяющая обойтись меньшим количеством таблеток

В качестве базового материала исследователи взяли рилузол

Специалисты Института химии растворов им. Г. А. Крестова (ИХР РАН) в городе Иваново разработали новую лекарственную форму пролонгированного действия, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Такая форма, пригодная для многих лекарств, позволит пациенту, например, обойтись одной таблеткой вместо трех в сутки.

"Ученые ИХР разработали лекарственную форму пролонгированного действия. <…> Одна из форм показала максимально замедленное высвобождение рилузола. Таким образом, ее можно использовать для создания пролонгированной формы лекарственного препарата. Говоря простым языком, это значит, что пациенту не нужно будет принимать много таблеток. К примеру, вместо трехкратного приема на сутки достаточно одного, и действующее вещество будет медленно усваиваться организмом", - отметили в пресс-службе.

В качестве базового материала исследователи взяли рилузол. Этот препарат сам по себе является лекарственным, причем, используется для лечения бокового амиотрофического склероза и признается перспективным еще по многим направлениям. Рилузол обладает нейропротекторным действием, антидепрессантной активностью и проходит клинические испытания как противораковый.

"Мы исследовали фармацевтическую соль рилузола с салициловой кислотой, которая сама по себе является противовоспалительным соединением. Мы создали три кристаллические формы, которые отличаются по структуре и свойствам, отработали способы получения для каждой из них и выяснили, как эти формы отличаются друг от друга и от чистого рилузола по растворимости и скорости растворения в воде", - рассказал старший научный сотрудник ИХР Александр Воронин.

Продленное действие лекарств, облеченных в новую форму, по мысли разработчиков, позволит многим пациентам избегать пропуска приема препаратов, что часто случается по рассеянности или занятости, и таким образом поспособствует более эффективному лечению целого спектра заболеваний. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.