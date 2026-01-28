В каком возрасте у мужчин начинает резко возрастать риск сердечного приступа

Мужчины начинают сталкиваться с ишемической болезнью сердца на несколько лет раньше женщин, и различия в риске заметны уже в середине четвертого десятка жизни. К такому выводу пришли авторы крупного долгосрочного исследования. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

© Газета.Ru

Ученые проанализировали данные проекта CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), начатого в середине 1980-х годов. В исследование включили более 5 100 здоровых на старте американцев в возрасте от 18 до 30 лет, за которыми наблюдали до 2020 года.

Благодаря тому, что участники были молодыми и не имели сердечных заболеваний в начале проекта, исследователи смогли точно определить момент, когда риски начинают различаться. Мужчины достигали 5-процентной вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на семь лет раньше женщин — в среднем к 50,5 года против 57,5 года.

Основной вклад в этот разрыв вносила именно ишемическая болезнь сердца. Мужчины достигали 2-процентного риска ее развития более чем на десять лет раньше женщин. При этом частота инсульта у мужчин и женщин была схожей, а различия по сердечной недостаточности появлялись позже.

Авторы проверили, можно ли объяснить раннее развитие болезни у мужчин традиционными факторами риска — уровнем холестерина, артериальным давлением, курением, диабетом, питанием, физической активностью и массой тела. Некоторые из них, особенно гипертония, действительно играли роль, но полностью разницу не объясняли.

Это указывает на возможное влияние дополнительных биологических и социальных факторов, которые пока изучены недостаточно.

Одним из самых важных результатов стало обнаружение «переломного момента». До начала 30-х годов риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин был сопоставим. Однако примерно с 35 лет он у мужчин начинал расти быстрее и оставался выше в течение всей середины жизни.

При этом большинство программ профилактики и скрининга ориентированы на людей старше 40 лет, что, по мнению авторов, может означать упущенное окно для раннего вмешательства.

«Поощрение профилактических визитов среди молодых мужчин может стать важной возможностью снизить их долгосрочный сердечно-сосудистый риск», — отмечает Фридман.

Авторы подчеркнули, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности и у мужчин, и у женщин, а профилактика важна для всех — просто начинать ее, возможно, стоит раньше, чем принято считать.