Разработана искусственная «кожа» из чайного гриба для заживления ран

Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали заменитель кожи из чайного гриба (комбучи), который используется для восстановления кожного покрова после ожогов и повреждений. Как сообщила ТАСС руководитель группы разработчиков, доцент кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" Светлана Чачина, разработанное покрытие в несколько раз дешевле импортных аналогов.

"Из комбучи мы разработали биополимер, искусственную кожу, то есть целлюлозу из бактерий грибов, которая обладает антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Когда большие ожоги или повреждения кожи, ее можно покрывать этим полимером, чтобы быстрее шла регенерация", - рассказала Чачина.

По ее словам, по расчетам, себестоимость покрытия будет составлять всего 82 рубля за 100 г, что как минимум в несколько раз дешевле импортных аналогов. При этом материал обладает рядом дополнительных преимуществ, включая антимикробные свойства и возможность локального производства. В настоящий момент разработчики занимаются подготовкой патента на созданное покрытие.

Как уточнила ТАСС разработчик Елизавета Денисова, созданный материал планируется печатать на 3D-принтерах.

"Вообще для таких целей существуют специальные медицинские 3D-принтеры, но они стоят несколько миллионов рублей. Поэтому наша группа приобрела несколько более дешевых принтеров и сейчас работает над их модернизацией для этих целей", - рассказала Денисова.

Чачина добавила, что созданный материал обладает антибактерильными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами за счет высокого содержания антиоксидантов, полифенолов и этанола.