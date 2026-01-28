Разработана искусственная "кожа" из чайного гриба для заживления ран

ТАСС

Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали заменитель кожи из чайного гриба (комбучи), который используется для восстановления кожного покрова после ожогов и повреждений. Как сообщила ТАСС руководитель группы разработчиков, доцент кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" Светлана Чачина, разработанное покрытие в несколько раз дешевле импортных аналогов.

Разработана искусственная «кожа» из чайного гриба для заживления ран
© РИА Новости
"Из комбучи мы разработали биополимер, искусственную кожу, то есть целлюлозу из бактерий грибов, которая обладает антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Когда большие ожоги или повреждения кожи, ее можно покрывать этим полимером, чтобы быстрее шла регенерация", - рассказала Чачина.

По ее словам, по расчетам, себестоимость покрытия будет составлять всего 82 рубля за 100 г, что как минимум в несколько раз дешевле импортных аналогов. При этом материал обладает рядом дополнительных преимуществ, включая антимикробные свойства и возможность локального производства. В настоящий момент разработчики занимаются подготовкой патента на созданное покрытие.

Как уточнила ТАСС разработчик Елизавета Денисова, созданный материал планируется печатать на 3D-принтерах.

"Вообще для таких целей существуют специальные медицинские 3D-принтеры, но они стоят несколько миллионов рублей. Поэтому наша группа приобрела несколько более дешевых принтеров и сейчас работает над их модернизацией для этих целей", - рассказала Денисова.

Чачина добавила, что созданный материал обладает антибактерильными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами за счет высокого содержания антиоксидантов, полифенолов и этанола.

"В ходе исследования отмечена высокая антибактериальная активность комбучи. Зона подавления большинства бактерий от 1 до 1,5 см, в то время как синтетические антибиотики характеризовались низкой антибактериальной активностью (зона подавления 0,3-0,6 см)", - пояснила она.