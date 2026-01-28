Выявлен белок, защищающий клетки от появления «лишних» копий ДНК

Европейские и американские молекулярные биологи обнаружили, что ключевую роль в процессе удвоения генома при делении клеток играет белок PAF15, не позволяющий делящейся клетке подготовить "лишние" копии своей ДНК. Изучение механизмов работы этого пептида поможет создать новые терапии от рака, сообщила пресс-служба Университета Южной Дании.

"Существует множество препаратов, замедляющих деление опухолевых клеток, однако ни один из них не способен полностью убить их. Мы надеемся, что наше открытие приведет к созданию подхода, который позволит более эффективно уничтожать опухоль, стимулируя выработку белка PAF15 в них и тем самым вызывая сбои в процессе репликации ДНК", - заявил доцент Университета Южной Дании Кумар Сомьяджит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают биологи, делящаяся клетка особым образом "расплетает" свою собственную ДНК и формирует два одинаковых набора копий генома, которые передаются в дочерние клетки. Биологов давно интересует то, какие клеточные системы задействованы в этом процессе, а также как клетка избегает дестабилизации генома в результате появления лишних копий отдельных участков хромосом или всей цепочки ДНК в целом.

Проведенные в прошлые десятилетия эксперименты показали, что в этом процессе задействован набор из нескольких десятков ферментов, образующих так называемую "репликационную вилку". Она представляет собой сложную структуру, которая разделяет две спирали материнской ДНК, одна из которых копируется путем присоединения одиночных нуклеотидов, "букв" ДНК, а вторая собирается из коротких фрагментов длиной в 100-200 нуклеотидов.

Европейские и американские молекулярные биологи обнаружили, что критически важную роль в процессе "сшивания" этих сегментов ДНК играет слабо изученный пептид PAF15, чьи молекулы стабилизируют еще один белок, PCNA. Он представляет собой своеобразный "зажим", который прикрепляется к нити ДНК и скользит по ее поверхности по мере сборки ее копии из отдельных нуклеотидов или коротких сегментов.

Проведенные учеными опыты показали, что делящаяся клетка вырабатывает строго отмеренное количество белка PAF15, что ограничивает скорость копирования второй нити ДНК, мешает образованию ее "лишних" копий и появлению разночтений при сборке копий обеих половин генома. Понимание этого позволит создать похожие на PAF15 лекарства от рака, которые будут заставлять опухолевые клетки самоуничтожаться при делении, подытожили биологи.