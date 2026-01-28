Ученые выяснили, в каких странах чаще всего жалуются на последствия COVID

Пациенты с COVID в США значительно чаще сообщают о «тумане в голове», депрессии и когнитивных нарушениях, чем больные в Индии и Нигерии. К такому выводу пришли авторы крупного международного исследования под руководством специалистов из Northwestern Medicine. Работа опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

Это первое межконтинентальное сравнение неврологических проявлений COVID. В исследовании приняли участие более 3 100 взрослых пациентов, обследованных в академических медицинских центрах Чикаго (США), Медельина (Колумбия), Лагоса (Нигерия) и Джайпура (Индия). Анализ включал как госпитализированных, так и негоспитализированных пациентов, перенесших COVID-19 в период с 2020 по 2025 год.

Среди пациентов, не попадавших в стационар во время острой инфекции, 86% участников из США сообщили о «тумане в голове». Для сравнения, в Нигерии этот показатель составил 63%, в Колумбии — 62%, а в Индии — лишь 15%. Похожие различия наблюдались и по психологическим симптомам: почти 75% американских пациентов сообщили о депрессии или тревожности, тогда как в Колумбии — около 40%, а в Нигерии и Индии — менее 20%.

По словам старшего автора работы, руководителя направления нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии Медицинского факультета Северо-Западного университета имени Файнберга Игоря Коральника, более высокая нагрузка симптомов в США может отражать не более тяжелое течение болезни, а культурные и системные различия.

«В США и Колумбии говорить о психическом здоровье и когнитивных проблемах социально приемлемо, тогда как в Нигерии и Индии это не так. Стигма, религиозные убеждения, низкая медицинская грамотность и дефицит специалистов по психическому здоровью могут приводить к заниженной отчетности о симптомах», — отметил Коральник.

Во всех странах наиболее распространенными неврологическими жалобами были «туман в голове», утомляемость, мышечные боли, головная боль, головокружение и сенсорные нарушения (онемение, покалывание). При этом бессонницу сообщили почти 60% негоспитализированных пациентов в США — против примерно трети или меньше в Колумбии, Нигерии и Индии. Статистический анализ также показал четкое разделение между странами с высоким и средним уровнем дохода (США, Колумбия) и странами с более низким доходом (Нигерия, Индия).

Авторы подчеркивают, что лонг-COVID поражает миллионы людей по всему миру, часто — молодых и людей среднего возраста, снижая качество жизни и трудоспособность. По оценкам, длительные симптомы развиваются у 10–30% переболевших COVID-19.

Полученные данные, считают исследователи, указывают на необходимость культурно чувствительных диагностических инструментов и систем здравоохранения, способных обеспечивать длительное наблюдение и реабилитацию.