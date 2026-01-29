Популярная привычка оказалась связана с развитием болезней сердца

Люди среднего и пожилого возраста, которые активнее в вечерние часы и предпочитают поздний отход ко сну, могут иметь более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 300 тысяч участников британского биобанка. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые изучали так называемые хронотипы — индивидуальные биологические предпочтения во времени сна и бодрствования. Около 8 процентов участников отнесли себя к «совам», 24 процента — к «жаворонкам», остальные попали в промежуточную группу. Состояние сердечно-сосудистого здоровья оценивалось по восьми ключевым показателям Американской кардиологической ассоциации, включая питание, физическую активность, сон, курение, уровень холестерина, сахара и артериального давления.

Анализ показал, что у «сов» значительно чаще отмечались неблагоприятные показатели здоровья сердца. По сравнению с промежуточной группой, у них на 79 процентов чаще выявлялся низкий суммарный сердечно-сосудистый индекс, а риск инфаркта или инсульта за 14 лет наблюдений был выше на 16 процентов. Связь оказалась особенно выраженной у женщин. Основной вклад в повышенный риск вносили поведенческие факторы — курение, нерегулярный и недостаточный сон.

Авторы подчеркивают, что сами по себе вечерние биоритмы не являются приговором. Повышенный риск во многом связан с изменяемыми привычками. Эксперты отмечают, что корректировка режима сна, отказ от никотина и внимание к образу жизни могут существенно снизить сердечно-сосудистые риски даже у людей с выраженным «вечерним» хронотипом.

Ранее стало известно, что риск развития сердечной недостаточности зависит от окружающей среды.