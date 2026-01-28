Ученые назвали лучшую диету для снижения плохого холестерина

Ученые рассказали о действенном методе снижения плохого холестерина в крови. Так, исследователи из Боннского университета провели эксперимент, в котором участвовали 68 человек.

Одна группа добровольцев в течение двух дней питалась исключительно овсяной кашей на воде с небольшим количеством фруктов или овощей.

Вторая группа снизила потребление калорий.

В результате оказалось, что в группе, где участники питались овсянкой, показатели крови заметно улучшились. За два дня уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у участников основной группы снизился в среднем на 10%.

Кроме того, они потеряли около двух килограммов веса, а их артериальное давление незначительно уменьшилось.

Изменения сохранялись до шести недель, Ученые объяснили, что улучшение показателей связано с кишечным микробиомом. Диета стимулировала рост полезных бактерий, которые расщепляют компоненты овса и производят фенольные соединения, влияющие на метаболизм холестерина.