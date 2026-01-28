Исследователи проверили, опасны ли ибупрофен и парацетамол для детей

Медики доказали, что прием ибупрофена и парацетамола в первые 12 месяцев жизни детей не повышает вероятность развития экземы, астмы, капиллярного бронхита и других опасных для здоровья побочных эффектов. Это говорит о том, что оба лекарства одинаково безопасны для младенцев, сообщила пресс-служба новозеландского Оклендского университета.

"Проведенные нами наблюдения убедительно показывают, что и парацетамол, и ибупрофен абсолютно безопасны для маленьких детей. Мы надеемся, что результаты нашего исследования убедят и родителей, и педиатров продолжить использовать эти важные лекарственные средства", - заявил профессор Оклендского университета (Новая Зеландия) Стюарт Диел, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают профессор Диел и его коллеги, в последние несколько лет медики активно дискутируют о том, насколько безопасен парацетамол для младенцев в первый год их жизни. Эти споры связаны с тем, что недавно медики открыли возможные свидетельства того, что прием этого препарата повышает риск развития экземы, астмы, капиллярного бронхита и других серьезных проблем со здоровьем в последующие годы жизни ребенка.

Для проверки этих опасений исследователи провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие почти 4 тыс. новорожденных новозеландских детей с согласия их родителей. Ученые разделили младенцев на две группы, одна из которых получала парацетамол для подавления боли или для снижения температуры, а другие принимали ибупрофен в соответствии с рекомендациями их педиатров.

Проведенные учеными наблюдения показали, что прием и того, и другого жаропонижающего средства не привел к учащению развития экземы, астмы и прочих заболеваний, а также очень редко вызывал не связанные с болезнями негативные побочные эффекты. Все это, как отмечают профессор Диел и его коллеги, говорит в пользу того, что оба препарата безопасны для детей в первый год их жизни.

По словам исследователей, они продолжают наблюдения за здоровьем детей из той и другой группы для оценки долгосрочных последствий от приема ибупрофена и парацетамола. Эти наблюдения, как надеются ученые, помогут им проверить то, приводит ли употребление этих лекарств к увеличению риска развития аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также других проблем, обычно проявляющихся к младшему школьному возрасту.