Когда появятся российские вакцины от ВИЧ

Все вакцины против ВИЧ, которые разрабатываются в РФ, находятся на ранней стадии доклинических исследований, использовать их начнут минимум через три-пять лет. Об этом ТАСС сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Пока все вакцины, которые разрабатываются, еще на ранней стадии доклинических исследований. Рассматривается много вариантов основных молекул, на основе которых будут созданы эти вакцины. Идет отбор наиболее перспективных", - сказал Покровский.

Он отметил, что исследования займут минимум от трех до пяти лет. Сначала это будут доклинические исследования, потом исследования на малой группе пациентов, а потом на больших группах.