Новое исследование перевернуло представления о работе памяти человека

Исследование роли разных отделов мозга в запоминании информации показало, что одни и те же области задействованы при извлечении разных типов данных. Эти результаты могут изменить представление о памяти и методы ее изучения.

Ученые из Школы психологии Ноттингемского университета и Отделения когнитивных и мозговых наук Кембриджского университета изучили эпизодическую и семантическую память, результатами чего поделились в журнале Nature Human Behaviour. Они обнаружили, что, судя по нейронной активности, для мозга нет разницы при извлечении тех или других сведений.

— это способность вспомнить прошлое событие, имевшее место в конкретном пространственном и временном контексте. Такой тип памяти позволяет человеку заново переживать события из прошлого, совершая своего рода «мысленное путешествие во времени». Семантическая память, в свою очередь, — это способность помнить факты и общие знания о мире, которые извлекаются независимо от их первоначального пространственного или временного контекста.

Обработку и хранение информации изучали в эксперименте с участием 40 человек. Испытуемым нужно было вспоминать пары «логотип — название бренда». Эти пары либо соответствовали общеизвестным в реальном мире фактам (семантическая задача), либо были заучены на предварительном этапе исследования (эпизодическая задача). Во время выполнения заданий активность мозга участников регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

«Результаты этого исследования стали для нас большим сюрпризом, поскольку давняя научная традиция предполагала различия в мозговой активности при эпизодическом и семантическом воспроизведении. Однако когда мы с помощью нейровизуализации изучили этот вопрос параллельно с выполнением задач, то обнаружили, что такого различия не существует и что области мозга, задействованные в извлечении обоих типов памяти, в значительной степени пересекаются, — пояснила психолог Рони Тибон из Ноттингемского университета, руководившая исследованием. — Эти выводы могут помочь лучше понять такие заболевания, как деменция и болезнь Альцгеймера, поскольку мы начинаем видеть, что в процесс работы разных типов памяти вовлечен весь мозг в целом. Это может способствовать разработке новых терапевтических подходов, основанных на данной концепции».

Поскольку на протяжении многих лет эпизодическую и семантическую память считали различными сущностями, в научной среде сложилась традиция изучать их по отдельности. Следствием этого стал дефицит экспериментальных моделей в рамках одного исследования, которые бы затрагивали обе системы.