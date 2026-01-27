Создано лекарство от сахарного диабета

Компания «ПСК Фарма», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала препарат для лечения сахарного диабета второго типа для людей старше 18 лет. Лекарство будет выпускаться в таблетках, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Препарат «Саксаглиптин ПСК» будут производить в форме таблеток в двух дозировках. Его прием должен сочетаться с диетой и занятиями физкультурой. Уточняется, что лекарство стало уже третьим в линейке глиптинов, которые выпускаются компанией и внесено в список жизненно необходимых.