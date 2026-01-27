Создано лекарство от сахарного диабета

В ОЭЗ «Дубна» создали лекарство от сахарного диабета
Компания «ПСК Фарма», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала препарат для лечения сахарного диабета второго типа для людей старше 18 лет. Лекарство будет выпускаться в таблетках, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Препарат «Саксаглиптин ПСК» будут производить в форме таблеток в двух дозировках. Его прием должен сочетаться с диетой и занятиями физкультурой. Уточняется, что лекарство стало уже третьим в линейке глиптинов, которые выпускаются компанией и внесено в список жизненно необходимых.
«На нашем предприятии мы можем производить до 1,9 млн упаковок в год, что позволяет удовлетворить потребность рынка даже при потенциальном росте спроса в ближайшие несколько лет», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.