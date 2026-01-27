Кофеин может стать новым инструментом в борьбе с раком

Американские исследователи изучают неожиданный путь применения кофеина для лечения серьезных заболеваний, включая рак и диабет. Команда под руководством профессора Юбина Чжоу из Техасского университета A&M использует кофеин совместно с технологией CRISPR — инструментом редактирования генов, чтобы управлять клеточными процессами через подход, известный как хемогенетика. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Science.

Как кофеин помогает управлять генами

Хемогенетика позволяет контролировать активность клеток с помощью небольших молекул, таких как лекарства или пищевые соединения. Вместо того чтобы воздействовать на весь организм, метод воздействует только на клетки, специально «запрограммированные» для реакции.

В новом исследовании Чжоу и его коллеги создали внутри клеток молекулярную конструкцию, включающую наноантитело, целевой белок и систему CRISPR. Когда человек потребляет около 20 мг кофеина — например, выпивая чашку кофе или съедая шоколад — это запускает реакцию внутри клеток. Наноантитело соединяется с целевым белком, что активирует CRISPR и позволяет управлять генами.

«Это открывает возможность точного контроля над клеточной активностью с помощью простого и знакомого сигнала. Можно активировать определенные гены или иммунные клетки именно тогда, когда это необходимо», — объясняет Чжоу.

Управление иммунной системой с помощью кофеина

Метод также позволяет активировать Т-клетки, которые играют ключевую роль в иммунной памяти организма. Возможность управлять этими клетками вручную может дать врачам инструмент для направленного воздействия на опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что можно обратить процесс назад с помощью препаратов, таких как рапамицин, который разъединяет белки и останавливает генетические модификации. Это позволяет приостанавливать или возобновлять активность системы по необходимости, минимизируя побочные эффекты и повышая безопасность терапии.

«Если белки А и В изначально разъединены, кофеин сближает их. И наоборот, при добавлении рапамицина они вновь расходятся», — добавляет Чжоу.

Рапамицин — доступный иммуносупрессивный препарат, применяемый после трансплантаций, что делает его удобным для клинического использования.

Кофеботы и новые возможности лечения

Команда называет эти конструкции «кофеботами». В долгосрочной перспективе они могут позволить людям, например с диабетом, стимулировать выработку инсулина обычным кофеином. Технология также может быть адаптирована для точного контроля работы Т-клеток при терапии рака, позволяя активировать иммунитет только в нужное время и месте.

В лабораторных опытах на животных исследователи показали, что кофеин и его метаболиты, такие как теобромин в шоколаде, вызывают ответную реакцию, обеспечивая контроль редактирования генов. По словам Чжоу, этот подход проще и безопаснее, чем традиционные методы генной терапии.

«Эта система достаточно модульная, чтобы интегрироваться с CRISPR и CAR-T клетками, а также с генами, регулирующими такие вещества, как инсулин. Контроль очень точный и полностью настраиваемый», — говорит Чжоу.

Перспективы клинического применения

Исследователи планируют дальнейшие доклинические испытания, чтобы изучить потенциал кофеботов и CRISPR для лечения широкого спектра заболеваний. Основная идея — использовать привычные молекулы, такие как кофеин и рапамицин, не как лекарства напрямую, а как точные сигналы для безопасной и обратимой настройки генетической терапии.