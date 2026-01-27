Названы условия, при которых депрессия может вызвать набор веса

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что набор веса чаще всего происходит при атипичной депрессии. Это самостоятельный биологический подтип расстройства с особыми генетическими рисками и реакцией на лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Анализ был проведен на данных масштабного проекта Australian Genetics of Depression Study, включающего почти 15 тысяч человек с депрессивными расстройствами. Участники предоставили образцы ДНК и подробно описали свои симптомы и опыт лечения.

Результаты показали: набор веса при депрессии возникает не случайно, – он связан с определенным биологическим подтипом заболевания. Речь идет об атипичной депрессии, при которой нарушаются механизмы регуляции аппетита и циркадных ритмов, что повышает вероятность увеличения массы тела.

Генетический анализ выявил у людей с такой формой расстройства иной профиль наследственных рисков. Помимо депрессии, в этой группе чаще выявлялась предрасположенность к синдрому дефицита внимания с гиперактивностью, биполярному расстройству и метаболическим нарушениям, которые могут быть связаны с увеличением веса.

Эти особенности отражались и на лечении. Пациенты с атипичной депрессией реже отмечали улучшение при приеме наиболее распространенных антидепрессантов — СИОЗС и СИОЗСН — и чаще сталкивались с побочными эффектами.

«Атипичная форма требует иного терапевтического подхода, поскольку стандартные схемы лечения могут не только быть менее эффективными, но и усиливать симптомы, связанные с изменением массы тела», – заключили ученые.

