Найдено природное средство для защиты кишечника от воспаления

Кожура груши может играть важную роль в защите кишечника от воспаления. К такому выводу пришли исследователи, изучившие действие полифенолов из грушевой кожуры при язвенном колите. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

В лабораторных экспериментах полифенолы из кожуры подавляли выработку провоспалительных молекул в иммунных клетках. В опытах на мышах с индуцированным колитом добавка этих соединений уменьшала потерю веса, снижала уровень воспаления в крови и заметно ослабляла повреждение тканей толстой кишки.

Отдельное внимание ученые уделили кишечной микробиоте. Под действием полифенолов возрастало разнообразие бактерий и увеличивалась доля микроорганизмов, связанных с поддержанием целостности слизистой оболочки, в то время как количество бактерий, ассоциированных с воспалением, сокращалось. Параллельно снижалась чрезмерная активность иммунных механизмов в слизистой кишечника, включая пути, отвечающие за распознавание антигенов.

Авторы отмечают, что результаты показывают: польза фруктов для здоровья может зависеть не только от мякоти, но и от кожуры. По их мнению, грушевую кожуру стоит рассматривать как потенциальный функциональный пищевой компонент для поддержания здоровья кишечника, хотя подтверждение эффекта у людей потребует дальнейших исследований.

