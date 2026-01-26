Ученые заявили о связи дальтонизма и смертности от рака

Новое исследование ученых показывает, что дальтонизм может мешать распознать один из немногих ранних признаков рака мочевого пузыря — десятую по распространенности причину смерти от онкологии в США.

Исследователи обнаружили, что люди с нарушением зрения чаще получают онко-диагноз на более поздних стадиях, когда болезнь становится труднее лечить и шансы на выживание резко падают. Дальтонизм, также известный как дефицит цветового зрения, в той или иной степени затрагивает примерно 1 из 12 мужчин и 1 из 200 женщин во всем мире. Это может быть вызвано несколькими факторами, но чаще всего — это результат наследственных генетических мутаций, влияющих на светочувствительные колбочки сетчатки. Самая распространенная форма дальтонизма мешает различать красный и зеленый цвета, что, как показывают прошлые исследования, может затруднять обнаружение крови в моче самим человеком.

Это серьезная проблема, потому что кровь в моче часто является одним из немногих ранних признаков рака мочевого пузыря, который обычно сначала проходит безболезненно. Ученые обнаружили, что пациенты с нарушением цветового зрения чаще получают диагноз на более поздней и инвазивной стадии, чем те, у кого нормальное зрение. Это потенциально двойной удар для мужчин, которые сильнее страдают от дальтонизма и в четыре раза чаще получают диагноз "рак мочевого пузыря", чем женщины. В целом, у участников исследования с дальтонизмом риск смерти в течение 20 лет после постановки опасного диагноза был на 52 процента выше по сравнению с группой с нормальным зрением, сообщает Live Science.

При выявлении и лечении до распространения рака за пределы мочевого пузыря, средняя выживаемость за 5 лет составляет 73 процента, согласно данным Американского онкологического общества. Когда он распространяется на другие органы, такие как легкие, печень или кости, выживаемость резко падает до всего 9 процентов. Исследователи отметили несколько ограничений, включая то, что дальтонизм часто остается не выявленным. В результате некоторых участников могли ошибочно классифицировать как имеющих нормальное зрение, что могло повлиять на постановку диагноза. Тем не менее, эксперты считают, что результаты достаточно значимы, чтобы потребовать дальнейшего изучения, и могут побудить врачей проявлять большую осторожность к людям с нарушением цветового зрения.