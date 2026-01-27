Определена скрытая причина сосудистой деменции

Избыточная масса тела может напрямую повышать риск развития сосудистой деменции, и ключевым посредником в этом процессе выступает повышенное артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

© Lenta.ru

Ученые использовали метод менделевской рандомизации — генетический подход, позволяющий отделить причину от простой корреляции. Анализ показал: чем выше генетически обусловленный индекс массы тела, тем выше риск сосудистой деменции. Повышение ИМТ (индекса массы тела) на одну стандартную величину увеличивало вероятность заболевания примерно на 50-60 процентов, причем эта зависимость была линейной и не демонстрировала «защитного эффекта» лишнего веса.

Дополнительный анализ выявил, за счет чего именно реализуется этот риск. Около 18 процентов эффекта объяснялось повышением систолического давления и еще 25 процентов — ростом диастолического. Вклад других факторов, таких как уровень холестерина, глюкозы в крови и хроническое воспаление, оказался существенно меньше.

Авторы подчеркивают, что их результаты имеют важное практическое значение. Сосудистая деменция развивается на фоне хронического повреждения сосудов мозга, и контроль массы тела и артериального давления может стать одним из наиболее эффективных инструментов ее профилактики. Поскольку методов лечения уже сформировавшейся деменции по-прежнему крайне мало, именно раннее вмешательство в модифицируемые факторы риска может сыграть решающую роль.

Ранее ученые выяснили, что более позднее время бодрствования связано с ростом риска деменции.