Назван простой способ укрепить защитный барьер мозга

Физическая активность помогает сохранять защитный барьер мозга и снижать риск развития депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Лаваля, изучив, как хронический социальный стресс влияет на мозг мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В центре работы оказался гематоэнцефалический барьер — система, которая отделяет мозг от кровотока и не допускает проникновения воспалительных молекул в нервную ткань. Эксперименты показали, что длительный стресс нарушает его целостность.

У мышей, подвергавшихся социальному стрессу, снижался уровень белка клаудин-5, который обеспечивает плотные контакты между клетками барьера. Эти изменения сопровождались тревожным и депрессивноподобным поведением.

Однако у животных, которые регулярно двигались или находились в так называемой обогащенной среде — с укрытиями, игрушками и возможностями для активности, — подобных нарушений почти не наблюдали. Их гематоэнцефалический барьер сохранял целостность, а поведение оставалось более стабильным.

Ключевым фактором защитного эффекта оказался белок Fgf2. Его уровень повышался у мышей, которые занимались физической активностью или жили в стимулирующей среде. Повышение Fgf2 делало животных устойчивее к стрессу и помогало сохранять социальное поведение. Напротив, при искусственном снижении уровня этого белка положительный эффект физических нагрузок практически исчезал.

Авторы также показали, что Fgf2 можно обнаружить в крови. При этом у людей его концентрация возрастает по мере усиления симптомов депрессии, что указывает на возможную роль белка в качестве биомаркера психических расстройств.