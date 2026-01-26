Ветврачи призвали не трогать птиц, которые наелись забродивших ягод

Потребление пернатыми ферментированных плодов, содержащих этанол, приводит к развитию транзиторного состояния. В обиходе оно называется «опьянением». Прикасаться к таким птицам и пытаться им помочь в подобных ситуациях недопустимо, сообщил старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц. «Это явление представляет собой естественный процесс, широко распространённый, особенно в осенний период, вследствие спонтанного брожения сахаросодержащих ягод. Интоксикация, вызванная попаданием этанола в организм, проявляется в виде временных нарушений моторных функций, снижения общей активности и возможной сонливости. Для особей, не отягощённых сопутствующими патологиями, подобное состояние, как правило, не представляет критической угрозы для жизни», — сообщил кандидат ветеринарных наук в беседе с «Газета.Ru». По словам эксперта, биологические компенсаторные механизмы позволяют птицам самостоятельно восстановиться за несколько часов.