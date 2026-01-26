Найден способ защитить мозг от деменции и старения

Активная умственная деятельность в сидячем положении может защитить мозг от старения и снизить риск развития деменции.

К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие результаты 85 исследований, опубликованные в журнале Journal of Alzheimer's Disease. Специалисты провели различие между «активным» и «пассивным» сидением.

К первому типу относятся занятия, вовлекающие мозг, такие как чтение, настольные игры, работа за компьютером или творчество. Пассивное сидение, например, просмотр телевизора, напротив, предполагает минимальную умственную и физическую вовлечённость. Исследователь в области общественного здравоохранения Пол Гардинер из Университета Квинсленда пояснил, что общее время, проведённое сидя, действительно связано со здоровьем мозга, однако ключевую роль играет характер деятельности.

Активные занятия в сидячем положении в подавляющем большинстве случаев демонстрировали положительную связь с когнитивным здоровьем, улучшая исполнительные функции, рабочую и ситуативную память. В то же время пассивное сидение последовательно ассоциировалось с негативными последствиями, включая повышенный риск деменции. Хотя физические упражнения остаются крайне важными, авторы исследования подчёркивают, что тренировка мозга также необходима, и она не всегда требует движения. Учёные предлагают пересмотреть существующие рекомендации по здоровью: вместо общих призывов «меньше сидеть» стоит поощрять умственную активность в сидячем положении и делать короткие перерывы на стимуляцию мозга и лёгкую физическую активность.

По мнению Гардинера, такие простые и реалистичные изменения в повседневных привычках, как выбор чтения вместо просмотра телевизора, могут поддержать здоровье мозга в долгосрочной перспективе и потенциально снизить риск нейродегенеративных заболеваний.