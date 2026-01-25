Ученые рассказали, как отличить доброкачественную опухоль мозга от рака

Доброкачественные опухоли мозга чаще вызывают головные боли и нарушения зрения, в то время как злокачественные могут провоцировать незначительные когнитивные или неврологические изменения. Общим признаком обоих типов являются судороги. Об этом изданию Medical Xpress рассказали ученые отделения неврологической хирургии Питтсбургского университета.

© Газета.Ru

Ученые объяснили, что доброкачественные опухоли обычно растут медленнее и не распространяются на близлежащие ткани. Однако со временем они могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, оказывая давление на ключевые нервы и артерии.

«Самым распространенным типом у взрослых выступает менингиома. Такие доброкачественные опухоли возникают из мозговых оболочек (мембран, покрывающих головной и спинной мозг). Многие из них растут медленно и обнаруживаются случайно. Симптомы могут включать головные боли, нарушения зрения, судороги, двоение в глазах, онемение или слабость», — отмечают ученые.

К часто диагностируемым доброкачественным образованиям также относится аденома гипофиза. Она возникает в основании головного мозга. Такие опухоли могут выделять гормоны, например, пролактин, гормон роста или адренокортикотропный гормон. Это провоцирует эндокринные симптомы, такие как нарушения менструального цикла.

«В число опасных, быстрорастущих злокачественных опухолей головного мозга входят глиобластомы. Симптомы развиваются быстро и могут включать головную боль, судороги, слабость или проблемы с речью», — поясняют сотрудники Питтсбургского университета.

Исследователи добавили, что глиомы низкой степени злокачественности (например, астроцитомы, олигодендроглиомы) также сопровождаются судорогами у молодых людей. Также этот тип новообразования может стать причиной когнитивных или неврологических нарушений.