Найден способ выявить ранние признаки сердечных заболеваний по состоянию кожи

Ученые из Технического университета Мюнхена разработали новую неинвазивную технологию визуализации кровеносных сосудов — fast-RSOM, которая позволяет напрямую через кожу получать детальные изображения мельчайших капилляров. Метод открывает возможность выявлять ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний еще до появления симптомов и клинически заметных нарушений. Работа опубликована в журнале Light: Science & Applications.

Одним из самых ранних этапов развития сердечно-сосудистых болезней считается дисфункция эндотелия микрососудов — нарушение способности мельчайших сосудов расширяться и сужаться в ответ на нагрузку. Эти изменения происходят задолго до инфарктов, инсультов и других тяжелых осложнений, но до сих пор у врачей не было точного и при этом неинвазивного способа наблюдать их непосредственно у человека.

Как объяснил первый автор исследования Хайлон Хэ, исследователь Института биологической и медицинской визуализации Helmholtz Munich и ТУМ, fast-RSOM впервые позволяет оценивать эндотелиальную дисфункцию на уровне отдельных капилляров и слоев кожи без вмешательства в организм. Его коллега, сосудистый хирург и соавтор работы Ангелос Карлас, отмечает, что новая технология дает беспрецедентное представление о том, как сердечно-сосудистые заболевания начинаются именно на микроуровне.

В отличие от традиционных подходов, которые оценивают риск на основе косвенных факторов — курения, ожирения или повышенного давления, — fast-RSOM фиксирует реальные функциональные изменения микрососудов. Это позволяет выявлять прогрессирование патологии еще до того, как она становится заметной при стандартных обследованиях. По мнению авторов, такой подход может значительно повысить точность ранней диагностики и помочь персонализировать профилактику и терапию.

Технология основана на методе растровой оптоакустической мезоскопии. Короткие световые импульсы вызывают в тканях ультразвуковые сигналы, из которых формируется высокодетализированное трехмерное изображение сосудов и окружающих структур. Fast-RSOM сочетает высокое пространственное разрешение с возможностью отслеживать динамику кровотока и состояния сосудистой стенки.

Исследователи планируют расширить клинические испытания и проверить эффективность метода на более крупных и разнообразных группах пациентов. Благодаря портативности и быстроте обследования технология потенциально может использоваться в амбулаторной практике для рутинной оценки сердечно-сосудистого риска. По словам руководителя проекта Василиса Нциаихристоса, в перспективе fast-RSOM способен изменить подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сделав ее более ранней, точной и экономически эффективной.

