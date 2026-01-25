Ученые заявили, что парацетамол делает человека смелее

Ученые изучили влияние на человека самого популярного обезболивающего препарата. Оказалось, лекарство воздействует не только на боль, но и на поведение человека.

© runews24.ru

Исследователи Университета штата Огайо заявили, что парацетамол влияет на поведение человека.

Такое заявление основано на результатах эксперимента, в котором участвовали более 500 студентов. Некоторым из них давали либо 1000 миллиграммов парацетамола — максимальную разовую дозу для взрослых, — либо плацебо.

После этого им предложили надуть шары. Чем больше шар – тем больше выигрыш. А если шар лопнет – выигрыш сгорает.

Оказалось, что люди, которые приняли парацетамол, чаще выбирали более рискованную стратегию — надували шар сильнее и чаще доводили его до «взрыва», чем участники контрольной группы.

Дополнительно испытуемым предлагали оценить степень риска в разных гипотетических ситуациях. В этом эксперименте прием препарата также совпал со снижением субъективной оценки риска.

В результате ученые пришли к выводу, что парацетамол снижает ощущение страха и делает людей более склонными к рискованным решениям, сообщает Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN).

Ранее были названы упражнения, которые нельзя выполнять при больных суставах.