Ученые заявили, что парацетамол делает человека смелее
Ученые изучили влияние на человека самого популярного обезболивающего препарата. Оказалось, лекарство воздействует не только на боль, но и на поведение человека.
Исследователи Университета штата Огайо заявили, что парацетамол влияет на поведение человека.
Такое заявление основано на результатах эксперимента, в котором участвовали более 500 студентов. Некоторым из них давали либо 1000 миллиграммов парацетамола — максимальную разовую дозу для взрослых, — либо плацебо.
После этого им предложили надуть шары. Чем больше шар – тем больше выигрыш. А если шар лопнет – выигрыш сгорает.
Оказалось, что люди, которые приняли парацетамол, чаще выбирали более рискованную стратегию — надували шар сильнее и чаще доводили его до «взрыва», чем участники контрольной группы.
Дополнительно испытуемым предлагали оценить степень риска в разных гипотетических ситуациях. В этом эксперименте прием препарата также совпал со снижением субъективной оценки риска.
В результате ученые пришли к выводу, что парацетамол снижает ощущение страха и делает людей более склонными к рискованным решениям, сообщает Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN).
