В Беларуси создали экспресс-тест для ранней диагностики периодонтита

Белорусские ученые разработали тест-систему для диагностики заболеваний периодонта. Разработка уже прошла проверку и готова к массовому использованию в медицинских учреждениях страны. Новинку увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Зуд, покраснение и дискомфорт — основные симптомы периодонтита. Это воспаление тканей вокруг зуба. Обнаружить заболевание невооруженным взглядом можно лишь на поздней стадии. Новая белорусская тест-система позволяет выявить болезнь значительно раньше.

Диагностика занимает около 10 минут. Врач берет образец микрофлоры из зубного канала пациента и наносит его на тест-полоску. Результат отличается высокой точностью и достоверностью.

«По результату мы видим синее окрашивание на тест-полоске. Чем оно ярче, тем более выражена положительная реакция, а значит, бактерии присутствуют в организме», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий и иммунодиагностики особо опасных инфекций Юлия Малиновская.

Главная цель разработчиков — сделать диагностику максимально быстрой. Раннее выявление периодонтита позволяет сохранить пораженный зуб. Тест-система реагирует на три наиболее распространенных типа бактерий.

«Это трепонема дентикола, порфиромонас гингивалис и бактероидес фарситус. Все они являются анаэробными микроорганизмами и размножаются в зубодесневом кармане. При разработке теста мы столкнулись с рядом трудностей, связанных с мембранами, концентрациями компонентов, субстратами и красителями», — рассказал заведующий лабораторией биотехнологий и иммунодиагностики особо опасных инфекций Павел Семижон.

Аналогов такой тест-системы в Беларуси пока нет. Ранее для проведения подобных анализов требовалось специальное оборудование, включая термостат для запуска реакции при высокой температуре, что делало метод дорогостоящим для клиник.

«Нам удалось добиться такой постановки реакции, которую можно проводить при комнатной температуре. Провести тест может любой стоматолог без дополнительного оборудования», — отметил Павел Семижон.

Стоматологи страны уже оценили разработку и готовы активно внедрять ее в практику. В лаборатории налажено производство тест-систем для медицинских учреждений.