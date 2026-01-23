Популярные напитки связали с ухудшением психического состояния

Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли авторы крупного обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F). Анализ показал, что у людей, которые чаще всего пьют газировку и другие сладкие напитки, признаки депрессии встречаются заметно чаще, чем у тех, кто употребляет их редко или вовсе избегает.

Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, охвативших более 520 тысяч человек из общей популяции. В совокупности у более чем 55 тысяч участников были зафиксированы депрессивные симптомы. Сравнение показало: при самом высоком уровне потребления безалкогольных напитков риск развития депрессивных проявлений был примерно на 39 процентов выше, чем при самом низком.

Связь сохранялась как в поперечных исследованиях, так и в долгосрочных наблюдениях. Особенно выраженный эффект отмечался для напитков с добавленным сахаром, включая сладкую газировку. При этом авторы не обнаружили четкой зависимости «чем больше — тем хуже»: сам факт регулярного потребления оказался важнее точного количества.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако указывает на устойчивую и воспроизводимую ассоциацию. По их мнению, ограничение потребления сладких напитков может стать одной из доступных мер профилактики депрессивных состояний и снижения нагрузки на психическое здоровье населения.