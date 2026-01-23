Как действует антибиотик, убивающий устойчивые к лекарствам бактерии

Ученые Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), входящего в НИЦ "Курчатовский институт", и Московского государственного университета (МГУ) смогли объяснить механизм действия антибиотика боттромицина А2, открытого в Германии в 1957 году. Этот антибиотик поможет в борьбе с резистентными (приспосабливающимися к лекарствам) штаммами бактерий, говорится в сообщении пресс-службы ПИЯФ.

"Антибиотик боттромицин А2 (БотА2) был открыт в 1957 году в Германии. <...> [Он] показывал активность в отношении ряда клинически значимых патогенов, включая резистентные штаммы. Однако молекулярный механизм действия БотА2 долгое время оставался невыясненным" - сказано в сообщении.

Объяснив механизм действия БотА2, ученые смогут лучше понять потенциальные действия распространенных антибиотиков и причины их возможной неэффективности. Это позволит приблизиться к пониманию, как лечить заболевания и инфекции, которые перестали поддаваться привычным средствам, - улучшив БотА2, старые антибиотики и создав новые.

БотА2 отличается от большинства антибиотиков способом "нападения" на бактериальные клетки штаммов. Типичные препараты "атакуют" рибосому (частицу в клетке, где синтезируется белок) бактериальной клетки и нарушают синтез белка. А БотА2 "атакует" не с саму рибосому, а транспортировщик одной конкретной аминокислоты ("строительного материала" для белка) - глицина. Из-за этого к аппарату сборки белков не поступает необходимый материал, вследствие чего жизненные процессы клетки нарушаются - и бактерии "погибают".

"Наше исследование не только расширяет фундаментальные представления о взаимодействии антибиотиков с бактериальными клетками, но и открывает новые перспективы для разработки противомикробных препаратов с целенаправленным механизмом действия", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ Елены Полессковой.

ПИЯФ

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ), входящий в НИЦ "Курчатовский институт", был создан в 1971 году на базе филиала Физико-технического института АН СССР. ПИЯФ изучает теоретическую и математическую физику, проводит фундаментальные междисциплинарные исследования в нано- и бионауках, в физике ядерных реакторов и ускорителей и ядерной медицине. В институте работает более 2 тыс. человек, из них около 500 научных сотрудников, более 70 докторов и 260 кандидатов наук.