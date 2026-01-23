В США одобрили опыты с созданным ИИ лекарством от болезней мозга

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально разрешило ученым использовать в рамках клинических испытаний и других экспериментов с участием людей препарат ISM8969, который был недавно разработан при помощи ИИ для борьбы с воспалениями и нейродегенеративными заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба биотехнологической компании InSilico Medicine.

"Созданный нами процесс разработки лекарств с применением ИИ позволил нам создать молекулу, которая хорошо проникает в ткани мозга и, предположительно, обладает большим потенциалом в лечении болезни Паркинсона. Мы рады тому, что полученное от FDA разрешение позволит нам сделать следующий шаг в ее развитии и приступить к клиническим испытаниям с участием людей", - заявила старший вице-президент InSilico Medicine Кэрол Сатлер, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, экспериментальный препарат ISM8969 представляет собой короткую молекулу, которая подавляет работу белка NLRP3 в клетках мозга и других тканей тела человека. Данный пептид играет ключевую роль в развитии хронических воспалений в нервной системе, которые, предположительно, усугубляют развитие болезней Паркинсона, Альцгеймера, а также других нейродегенеративных заболеваний.

Борьба с подобными болезнями осложняется тем, что большинство существующих лекарств не способны проникать через так называемый гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), особую ткань, которая отделяет мозг от кровотока и пропускает через себя только небольшие молекулы и некоторые типы иммунных клеток. Применение ИИ-технологий позволило ученым за очень короткое время, менее двух лет, подобрать такую структуру молекулы лекарства, которая одновременно хорошо проникает через ГЭБ и при этом подавляет работу белка NLRP3.

Последующие опыты на мышах показали, что прием этого препарата привел к существенному замедлению развития болезни Паркинсона, повышению физической силы грызунов и улучшению их контроля над движением конечностей. В этом отношении созданная ИИ молекула существенным образом превзошла уже существующие аналоги, что делает ее перспективным кандидатом на роль нового лекарства от нейродегенеративных заболеваний.

Как отмечают ученые, одобрение со стороны FDA позволит им приступить к проведению первой фазы клинических испытаний данного препарата в самое ближайшее время. При этом, по словам представителей компании, данный препарат уже привлек внимание со стороны одной из фармацевтических компаний из Китая, которая подписала с InSilico Medicine соглашение о совместном проведении последующих фаз клинических испытаний и внедрении первых лекарств на базе ISM8969 в клиническую практику.