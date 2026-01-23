Как участие мамы ускоряет восстановление недоношенного малыша

Ежегодно в России около 80 тысяч детей рождаются недоношенными. Для многих из них путь к здоровью начинается в отделении реанимации и длится месяцами. Хотя закон разрешает родителям быть рядом, на практике двери реанимаций часто закрыты. Опрос фонда "Право на чудо" показал, что полностью открыты для родителей менее половины отделений, а каждую пятую маму к ребенку не допускают вообще.

Такая ситуация должна измениться. Семейно-ориентированный подход, когда родители становятся полноправными участниками реабилитации ребенка, помогая команде медиков, необходимо сделать новым стандартом качества в неонатологии. Об этом говорили участники дискуссии, организованной фондом "Право на чудо".

Родительский уход как лечение

Когда родители находятся рядом с новорожденным и ухаживают за ним с первых дней появления на свет, это укорачивает срок госпитализации на 5-10 дней и снижает риск септических осложнений на 36%, - сообщила данные исследований главный научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, профессор Елена Байбарина.

"Без участия родителей невозможно организовать развивающий уход для ребенка. Это те действия, которые влияют на когнитивное развитие малыша в дальнейшем. Эффективное выхаживание недоношенных малышей - совместная работа врачей, медицинских сестер и семьи", - подчеркнула профессор Байбарина.

Однако мамы далеко не всегда знают, что имеют право находиться с ребенком даже в реанимационном отделении.

"Все еще имеет место "информационный вакуум", усиливающий стресс. Мамы часто не знают всех возможностей. Психологическая поддержка недоступна минимум для 30% мам", - сказала глава фонда "Право на чудо", мама недоношенного ребенка Наталья Зоткина.

Как это бывает: метод "кенгуру"

Но есть, например, опыт знаменитой московской Морозовской больницы: там отделения открыты для родителей и развивается метод "кенгуру" (его иногда называют "кожей к коже").

Главный внештатный специалист-неонатолог столичного департамента здравоохранения, главный врач "Морозовской больницы" Валерий Горев называет этот подход эволюционным.

"Когда родители находятся рядом с больным ребенком, это огромная ответственность. Поэтому выхаживание должно быть не только семейно-ориентированным, но и партнерским, с правами и обязанностями с каждой стороны", - отметил Валерий Горев.

В больнице активно практикуется метод "кенгуру" - контакт "кожа к коже", когда малыша выкладывают на грудь матери. Так малыш инстинктивно чувствует себя спокойнее, в безопасности. Метод не только согревает ребенка, но и формирует жизненно важную психоэмоциональную связь с мамой, и это помогает выздоровлению.

Почему роддома отстают?

Но "морозовский" опыт используют далеко не во всех роддомах, скорее даже, в меньшей их части. Юрист Российского общества неонатологов, доцент РУДН Диана Мустафина-Бредихина пояснила, что правовых препятствий нет: закон разрешает находиться в реанимации любому члену семьи. Основные барьеры - устаревшая инфраструктура, страхи персонала и дефицит информации. Медикам проще, когда младенцы находятся в закрытых отделениях: меньше контакта с мамами, вопросов, жалоб, неизбежных объяснений... С другой стороны, сами семьи не всегда знают о своих правах.

"Необходимо сделать так, чтобы каждая клиника была заинтересована в том, чтобы родители всегда были рядом. Обучение родителей должно стать частью лечебного процесса. Школы для родителей недоношенных детей необходимо сделать оплачиваемой работой", - считает первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая.

Эксперты уверены: когда родители перестают быть "гостями" в реанимации и становятся частью команды, выигрывают все. Ребенок быстрее восстанавливается, родители избавляются от травмирующего чувства беспомощности, а врачи получают надежных союзников в борьбе за жизнь и здоровье ребенка.

Внедрение семейно-ориентированного подхода - это не вопрос роскоши, а насущная необходимость для тысяч семей, которые каждый год ждут чуда в стенах детских реанимаций.