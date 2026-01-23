Обычную пищевую добавку связали с защитой организма от опасного воспаления

Популярная пищевая добавка может помочь организму справляться с опасным воспалением и снижать риск тяжелых осложнений. К такому выводу пришли ученые из Института Солка, изучившие, как аминокислота метионин влияет на течение воспалительных состояний у мышей. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В экспериментах метионин защищал животных от истощения, повреждения гематоэнцефалического барьера и гибели при инфекции. Неожиданно ключевую роль сыграли почки: добавка усиливала их фильтрационную функцию, благодаря чему из крови быстрее удалялись провоспалительные молекулы — цитокины, избыток которых и приводит к повреждению тканей.

Исследователи показали, что такой эффект сохраняется и в других моделях — при сепсисе и остром повреждении почек. При этом метионин не подавлял иммунный ответ полностью, а лишь помогал удерживать воспаление в безопасных пределах, не мешая организму бороться с инфекцией.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет только об экспериментах на животных. Однако результаты указывают на недооцененную роль питания и функции почек в контроле воспаления и открывают перспективы для новых подходов к лечению тяжелых воспалительных состояний — от инфекций до осложнений при заболеваниях почек.

