Ученые предупредили об опасном влиянии парацетамола на психику

Самое распространенное обезболивающее в мире — парацетамол — может влиять не только на восприятие боли, но и на поведение человека. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо, обнаружив, что прием препарата снижает ощущение страха и делает людей более склонными к риску. Работа опубликована в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN).

Парацетамол является одним из самых часто принимаемых лекарств. Именно поэтому возможное влияние препарата на поведение вызывает особый интерес у ученых.

Как рассказал нейробиолог Балдвин Вэй, парацетамол, по-видимому, снижает интенсивность негативных эмоций, связанных с потенциально опасными ситуациями.

«Люди просто чувствуют себя менее напуганными, когда думают о риске», — пояснил исследователь.

В серии экспериментов с участием более 500 студентов добровольцам случайным образом давали либо 1000 мг парацетамола — максимальную разовую дозу для взрослых, — либо плацебо. Затем участникам предлагалось выполнить компьютерное задание, в котором нужно было надувать виртуальный воздушный шар, зарабатывая условные деньги. Чем больше шар, тем выше выигрыш, но при взрыве все очки сгорали. Испытуемые, принявшие парацетамол, в среднем надували шар сильнее и чаще «лопали» его, чем участники контрольной группы, что указывает на более рискованную стратегию поведения.

Кроме того, в ряде тестов участники оценивали риск различных гипотетических ситуаций — от экстремальных развлечений до опасного вождения. В одном из опросов прием парацетамола был связан со снижением субъективной оценки риска, хотя в другом аналогичном тесте этот эффект оказался менее выраженным.

Авторы подчеркнули, что выявленные изменения невелики и не означают, что прием препарата напрямую приводит к опасным поступкам в реальной жизни. Тем не менее полученные данные дополняют растущее число исследований, показывающих, что парацетамол может притуплять не только физическую боль, но и эмоциональные реакции, включая тревожность и эмпатию.

По мнению исследователей, один из возможных механизмов заключается в снижении тревоги: люди прекращают осторожничать не потому, что неверно оценивают риск, а потому что меньше его эмоционально боятся. Ученые отметили, что необходимы дальнейшие работы, чтобы понять биологические причины этого эффекта и его возможные социальные последствия.

Несмотря на новые данные, парацетамол по-прежнему считается Всемирной организацией здравоохранения важнейшим лекарственным средством. Однако, как отметили авторы исследования, влияние даже безрецептурных препаратов на принятие решений и поведение человека требует более пристального научного внимания.

