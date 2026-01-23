Как новое открытие ученых может блокировать развитие болезни Альцгеймера

Ученые Университета Нью-Мексико утверждают, что сделанное ими открытие может кардинально изменить подход к лечению нейродегенеративных заболеваний и прежде всего болезни Альцгеймера.

Отметим, что в последнее время наблюдается настоящий бум сообщений о прорывных результатах исследований по борьбе с деменцией. Так что работа ученых Университета Нью-Мексико еще одна в этом списке.

В чем ее суть

Как сегодня известно науке, причиной опасной болезни является накопление в мозге так называемых тау-белков. Зная врага, ученые ищут самые разные способы, чтобы их удалить. Но авторы новой работы пошли дальше: они нашли главного виновника накопления в мозге токсичных белков. Им оказался фермент OTULIN.

В ходе экспериментов ученые отключали у стареющих мышей выработку этого фермента с помощью генетических методов. В результате вредные скопления тау-белка полностью исчезли из нейронов, а клетки мозга остались здоровыми и функциональными.

Авторы опубликованной в журнале Genomic Psychiatry статьи уверены, что именно OTULIN является своего рода "рубильником", который запускает процессы увядания когнитивных функций. Его блокировка может стать основой для лекарств будущего, способных не просто замедлить болезнь, но и фактически обратить вспять старение мозга. Впереди клинические испытания метода на людях. Их успех даст надежду миллионам людей до самых преклонных лет не потерять ясность ума.