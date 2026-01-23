Генетики восстановили геном бактерии Treponema pallidum, подвиды которой вызывают несколько заболеваний, включая сифилис, из останков человека возрастом 5500 лет. Это открытие, сделанное в Колумбии, значительно расширяет знания о распространенности и эволюции этих заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Science.

Образец был найден во время археологических раскопок в скальном убежище Сабана-де-Богота и датируется временем около 5500 лет назад. Это открытие отодвигает историю инфекции на более чем 3000 лет, что свидетельствует о более длительном существовании этих заболеваний в Америке, чем считалось ранее.

«Наши результаты демонстрируют уникальный потенциал палеогеномики в понимании эволюции видов и потенциальных рисков для здоровья людей прошлого и настоящего», — отметил генетик Ларс Ферен-Шмитц из Калифорнийского университета.

Дата разделения

Treponema pallidum — это спиралевидная бактерия, которая вызывает четыре трепонемных заболевания: сифилис, фрамбезию, беджель и пинту. Хотя три подвида этой бактерии почти идентичны, ученые до сих пор не знают, когда и как они разделились.

Геном древнего патогена, полученный из останков, не совпадает с генетическими формами, вызывающими современные заболевания. По всей вероятности, этот штамм мог отделиться от других линий T. pallidum около 13 700 лет назад.

Открытие указывает, что патогены Treponema начали эволюционировать и распространяться в Америке значительно раньше, чем считалось ранее. Исследователи предполагают, что данный штамм может быть связан с пинтой, заболеванием, которое вызывает симптомы, локализованные на коже, и является эндемичным для Центральной и Южной Америки.

«Хотя мы не можем доказать это на данный момент, наши данные дают ценную зацепку для дальнейшего изучения», — говорит Анна-Сапфо Маласпинас из Лозаннского университета.

Новый метод

Анализ генетического материала показал, что трепонемные заболевания, несмотря на их генетическое сходство, имеют сложную эволюционную историю, которая не ограничивается последними тысячелетиями.

Результаты работы ученых также указывают на возможность изучения древних инфекций через образцы, которые ранее считались непригодными для извлечения ДНК. Для этого был использован образец большеберцовой кости, что позволило получить важные данные, несмотря на отсутствие явных признаков заболевания в костях.

«Понимание того, как инфекционные болезни развивались в прошлом, может помочь предсказать их изменения в будущем и подготовить общества к потенциальным угрозам», — отметил исследователь Давиде Боцци из Лозаннского университета.

Перед публикацией свои результаты ученые представили сообществам коренных народов Колумбии, обсудив значимость открытия для истории медицины и культуры страны.

