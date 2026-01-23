Ученые нашли скрытую причину гипертонии

Недостаток особой «энергосжигающей» жировой ткани — бежевого жира — напрямую ведёт к резкому повышению артериального давления. К такому выводу пришли исследователи из Рокфеллеровского университета в США.

Учёные изучали генетически модифицированных мышей, у которых полностью отсутствовал бежевый жир, очень похожий на бурую жировую ткань человека. Оказалось, что его потеря заставляет жировые клетки вокруг кровеносных сосудов вырабатывать избыток фермента QSOX1. Это запускает цепную реакцию: активируются гены, вызывающие фиброз — уплотнение и снижение эластичности сосудов, что заставляет сердце работать интенсивнее и ведёт к гипертонии.

«Теперь мы знаем, что на функционирование сосудов и давление влияет не только сам жир, но и его тип», — отметили авторы работы, опубликованной в журнале Science.

Важно, что это открытие актуально и для людей. У пациентов с определёнными генетическими мутациями, влияющими на те же механизмы, что и у мышей, также наблюдается повышенное давление. Это указывает на общий биологический путь.

Открытие может проложить путь к новым методам профилактики и лечения гипертонии, которой, по оценкам, страдают миллионы людей.