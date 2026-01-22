Назван простой способ выявить проблемы с сердцем в домашних условиях

Носимые устройства с функциями регистрации пульса и электрокардиограммы значительно повышают выявляемость фибрилляции предсердий — одной из самых опасных форм сердечной аритмии, напрямую связанной с риском инсульта. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные 437 пациентов. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Фибрилляция предсердий возникает при нарушении ритма сокращений предсердий. В этом состоянии в сердце могут формироваться тромбы, которые при попадании в мозг способны вызвать инсульт. Проблема заключается в том, что у многих пациентов аритмия протекает бессимптомно и долго остается незамеченной.

В рамках исследования 219 пациентов старше 65 лет с повышенным риском инсульта получили умные часы Apple Watch, оснащенные датчиками фотоплетизмографии (PPG) и ЭКГ. Еще 218 человек находились под стандартным медицинским наблюдением. В течение шести месяцев участники из первой группы носили часы не менее 12 часов в день.

Как показали результаты, за время наблюдения фибрилляция предсердий была выявлена у 21 пациента из группы с умными часами — в четыре раза чаще, чем при стандартном подходе, где диагноз поставили лишь пяти пациентам. При этом 57% выявленных с помощью часов случаев протекали без каких-либо симптомов, тогда как все пациенты из контрольной группы жаловались на выраженные проявления аритмии.

«Обычно для мониторинга ритма сердца используют портативные ЭКГ-устройства, но пациенты часто находят их неудобными, а срок наблюдения редко превышает две недели», — отметил кардиолог Михил Винтер. По его словам, носимые устройства лучше подходят для длительного и менее обременительного скрининга.

Соавтор работы, аспирантка Николь ван Стейн добавляет, что хотя часы с PPG- и ЭКГ-функциями существуют уже несколько лет, их эффективность именно для выявления аритмий у пациентов из группы риска ранее не оценивалась в реальных условиях.

По мнению авторов, более раннее выявление бессимптомной аритмии с помощью умных часов может ускорить начало лечения, снизить риск инсульта и в перспективе сократить нагрузку на систему здравоохранения, компенсировав затраты на сами устройства.

