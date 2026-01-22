Популярную в России ягоду связали с замедлением процессов старения

Плоды и листья черники (Vaccinium myrtillus) могут быть источником соединений, способных замедлять процессы старения. К такому выводу пришли авторы масштабного обзорного исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные о составе черники и пришли к выводу, что растение богато биологически активными веществами с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ключевую роль играют антоцианы — природные пигменты, придающие ягодам темно-синий цвет. Эти соединения составляют значительную долю полифенолов черники и участвуют в нейтрализации свободных радикалов, которые повреждают клетки и считаются одним из основных факторов старения.

Отдельное внимание в работе уделено листьям черники, которые традиционно используются реже, чем плоды. Согласно обобщенным данным, листья содержат высокие концентрации фенольных соединений и обладают антиоксидантным, противовоспалительным и метаболическим действием. При этом исследователи подчеркивают, что из-за наличия танинов употребление экстрактов листьев требует осторожности, особенно у пожилых людей.

В обзоре рассмотрены результаты доклинических и ограниченного числа клинических исследований. Они указывают, что экстракты черники могут снижать окислительный стресс, уменьшать воспаление, улучшать состояние кожи и потенциально замедлять развитие возрастных заболеваний.

В целом исследователи приходят к выводу, что черника — это не только продукт для поддержки зрения, но и перспективный источник функциональных ингредиентов с возможным влиянием на процессы старения.

