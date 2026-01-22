Ученые нашли способ замедлить появление седых волос

Эксперты открыли простое и перспективное средство для борьбы с возрастным поседением волос. Исследователи из Нагойского университета обнаружили, что природный антиоксидант лютеолин может эффективно замедлять этот процесс.

В ходе экспериментов на мышах, генетически склонных к седине так же, как люди, лютеолин показал поразительный эффект. Животные, получавшие это вещество — как внутрь, так и наружно, — сохраняли чёрный окрас шерсти, в то время как их сородичи седели. Два других изученных антиоксиданта — гесперитин и диосметин — подобного действия не оказали.

«Этот результат был неожиданным, — признался руководитель исследования профессор Масаси Като. — Открытие предполагает, что лютеолин может обладать уникальным лечебным действием, предотвращающим поседение».

Механизм действия лютеолина связан с его влиянием на специальные белки — эндотелины, которые поддерживают активность меланоцитов, ответственных за цвет волос. При этом вещество практически не влияет на циклы роста или выпадения волос, что делает его действие целенаправленным.

Лютеолин в естественном виде содержится в таких овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец.