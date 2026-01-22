Биофизики впервые научились управлять квантовыми процессами внутри белков

Как создавали белки

Белки были созданы с помощью направленной эволюции. В ДНК, кодирующую белок, вносят тысячи случайных мутаций, формируя множество вариантов с различными свойствами. После этого отбирают наиболее эффективные, повторяя процесс многократно. В результате получаются белки, способные взаимодействовать с магнитными полями на молекулярном уровне.

«Этот подход показывает, насколько непредсказуем путь от фундаментальной науки к технологическому прорыву. Все началось с изучения природных процессов: белки для МФБ изначально были найдены в овсе, а квантовые эффекты ранее наблюдались у птиц, которые ориентируются по магнитному полю Земли», — отмечает доцент Харрисон Стил.

Применение в медицине и биотехнологии

Ученые уже создали прототип прибора, способного обнаруживать модифицированные белки внутри живых организмов. Это открывает новые возможности для медицины: мониторинг экспрессии генов, отслеживание изменений в опухолях, контроль доставки лекарств на молекулярном уровне. В отличие от МРТ, МФБ позволяют работать не с органами или тканями, а с конкретными молекулами, что существенно повышает точность исследований.

Кроме того, белки могут применяться для изучения фундаментальных биологических процессов, где квантовые эффекты играют ключевую роль, например, в фотосинтезе или в навигации животных. Исследователи планируют расширить возможности МФБ для мультифункциональных сенсорных платформ, которые объединят свет, магнитные и радиочастотные сигналы для комплексного анализа живых систем.