Человека могут адаптировать к экстремальной жаре

Научные организации Туркмении проводят исследования, чтобы выработать оптимальные пути адаптации организма человека к экстремально жарким климато-географическим условиям страны. Об этом сообщил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Мурад Маммедов.

"В соответствии с Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата реализуются конкретные меры по адаптации к изменению климата. В Научно-клиническом центре физиологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана сотрудниками проводятся научные обследования, связанные с оценкой влияния высокой температуры воздуха на здоровье населения и адаптации организма к жаркому климату, изучаются закономерности функционирования как целого организма, так и его систем при воздействии природно-климатических и производственных факторов с целью выработки оптимальных путей адаптации организма человека к экстремально жарким климато-географическим условиям Туркменистана", - сказал он на международной конференции "Продовольственная безопасность в условиях меняющегося мира", которая проходит в четверг в Ашхабаде.

Маммедов также отметил, что в условиях изменения климата и трансформации рисков для здоровья необходимо адаптировать производство агропродукции для продовольственной системы будущего.

"Уже существуют научные подходы, предлагающие практические пути решения, основанные на взаимосвязи между изменением климата, сельским хозяйством и здравоохранением. Одним из таких подходов является концепция "Единого здоровья", - пояснил он.

Министр рассказал, что в Туркмении создан межсекторальный и межведомственный организационный комитет для реализации концепции "Единого здоровья".