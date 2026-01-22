Исследователи выяснили, как уберечься от рака кишечника

Исследователи выяснили, что резкий рост случаев развития рака толстой кишки среди молодых людей связан, в том числе, с изменением в кишечнике, которое ранее не учитывалось.

"Они обнаружили у десятков пациентов уплотненную ткань в кишечнике, необычно жесткую и ригидную. Это способствовало более быстрому размножению клеток и повышало риск развития опасных мутаций", - передает Daily Mail со ссылкой на специалистов.

По данным исследователей, опасное изменение в кишечнике является следствием хронического воспаления. Последнее чаще всего связано с питанием, вредными привычками и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Сейчас мы работаем над установлением причины воспаления", - заявили в медицинском центре Техасского университета, добавив, что это "первое исследование, подчеркивающее ключевую роль биомеханических сил в патогенезе колоректального рака".

Они также отметили, что выявленные изменения помогают "поймать рак на самой ранней стадии".

Один из ранних признаков недуга - вздутие живота, если дискомфорт продолжается дольше обычного. Пройти обследование необходимо, когда изменение наблюдается в течение нескольких недель.

Американские гастроэнтерологи в качестве профилактики заболевания посоветовали ежедневно съедать порцию натурального йогурта без добавок.

"Молочный продукт при ежедневном употреблении может снизить риск рака кишечника на целых 20 процентов", - передает издание.

В такой перекус также рекомендуется добавить горсть орехов. Это также подходит для позднего приема пищи.

Отмечается, что употребление миндаля, фундука и грецких орехов, содержащих полезные жиры, связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, риска развития диабета второго типа, инсульта и рака кишечника.