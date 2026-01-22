Началось исследование биоаналога препарата против лимфомы Ходжкина

Российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания Biocad объявила о начале первой фазы клинического исследования BCD-283-1 - биоаналога препарата для лечения рецидивирующей и рефрактерной классической лимфомы Ходжкина. Исследование проводится в России и Республике Беларусь и направлено на расширение доступа пациентов к современной таргетной терапии", - говорится в сообщении.

Клиническое исследование BCD-283-1 - это многоцентровое исследование первой фазы, цель которого - подтвердить биоаналогичность препарата оригинальному брентуксимабу ведотину. В исследовании могут принять участие взрослые пациенты с рецидивирующей или рефрактерной CD30-позитивной лимфомой Ходжкина.

Препарат BCD-283 - это биоаналог одного из современных противоопухолевых лекарств, которое используется в лечении лимфомы Ходжкина и некоторых других видов лимфом. Такие препараты относятся к таргетной терапии - то есть они работают прицельно, воздействуя именно на опухолевые клетки, отметили в Biocad.

"Препараты, нацеленные на CD30-позитивные опухоли, занимают важное место в терапии лимфомы Ходжкина, особенно у пациентов с рецидивирующим или рефрактерным течением заболевания. В рамках клинического исследования BCD-283-1 мы проводим всестороннюю оценку биоаналогичности препарата по фармакокинетике, безопасности и иммуногенности с референтным препаратом", - рассказала заместитель гендиректора по клинической разработке и исследованиям компании Юлия Линькова.

Лимфома Ходжкина относится к редким онкогематологическим заболеваниям. В России с диагнозом "лимфома Ходжкина" ежегодно сталкиваются тысячи людей - заболевание регистрируется примерно у 2,2 человек на 100 тыс. населения. Оно может возникать в любом возрасте, однако чаще всего диагностируется у молодых людей от 16 до 35 лет. Примерно у 10-30% пациентов развивается рецидив или заболевание приобретает рефрактерное течение, уточнили в компании.